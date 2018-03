Kokoomuslaiset kuittaavat Hjallis Harkimolle: ”Se on jokaisen edustajan oma valinta”

Muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän johto on vastannut tiukkaan sävyyn puolueen kansanedustaja, liikemies Harry Hjallis Harkimolle, joka aikaisemmin lauantaina syytti kokoomuksen puheenjohtajaa, valtiovarainministeri Petteri Orpoa sooloilusta sosiaaliturvan uudistamisessa.

–Aloin miettiä, että onko meillä edes keskusteltu asiasta. Selvitin asiaa ja kävi ilmi, että tätä kantaa ei ole pohdittu sen paremmin eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessa. Eli Orpo oli avustajansa kanssa päättänyt, että tämä on kokoomuksen malli, Harkimo kirjoitti blogissaan Savon Sanomissa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja SariRaassina huomauttaa, että kokoomuksen sosiaaliturvamallia on valmisteltu noin kaksi vuotta ja valmistelu on ollut avointa koko eduskuntaryhmälle.

–Jos Hjallis kävisi eduskuntaryhmän kokouksissa, hän tietäisi, että kokoomuksen sotu-mallia on valmisteltu noin 2 vuotta. Valmistelu on ollut avointa koko ryhmälle ja useat edustajat ovat osallistuneet mallin työstämiseen ja valmisteluryhmä on kuullut laajasti asiantuntijoita. Kansanedustajuus on tehtävä, jossa voi joko osallistua ja vaikuttaa sisältöihin tai huudella katsomosta. Se on -Hjallis- jokaisen edustajan oma valinta, Raassina kirjoittaa Facebookissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen puolestaan muistuttaa Harkimoa asiasta Twitterissä.

–Universal Credit -sosiaaliturvaa on vuoden ajan kehitelty eduskuntaryhmän kannustinloukkutyöryhmässä. Tämän ja muiden vastaavien ryhmien kokouksiin on kaikilla ryhmän edustajilla vapaa pääsy, hän toteaa.

Harkimo vastaa Vartiaiselle purevaan sävyyn.

–Vartiaiselle sanoisin, että hän varmaan ymmärtää eron päätöksenteolle ja valmistelulle.

Vartiaiselle @filsdeproust sanoisin ”, että hän varmaan ymmärtää eron päätöksenteolle ja valmistelulle. — Hjallis Harkimo (@hjallisharkimo) March 31, 2018

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Verkkouutisille, että Harkimo on käynyt Petteri Orpon puheenjohtajaksi valinnan jälkeen eduskuntaryhmän kokouksissa kolme kertaa.

–Lähtökohta on se, että jos haluaa olla kärryillä, kannattaa käydä ryhmäkokouksissa ja osallistua keskusteluun.

