Uusi alkoholilaki vei bonukset kaljanhamstraajilta – TE: ”Tämä on asiakkaan harmi”

Laivalla yli Suomenlahden, nokkakärryillä laatikoittain olutta Viron Prismoista ja niistä bonukset suomalaisen kauppaketjun asiakastilille. Ei onnistu enää. Uusi alkoholilaki teki maaliskuun alusta kaljanhamstraajien bonuskertymistä lopun.

Lakimuutos tarkoittaa tietysti myös sitä, että bonusta tai pisteitä ei kerry myöskään kauppojen etukorteilla, kuten S-etukortilla ja Plussa-kortilla tehdyistä alkoholiostoista kotimaassa. Rajoitus pitää sisällään sekä ravintolaostot että alkoholijuomien oston kaupasta.

Tämä koskee myös Finnairin kanta-asiakasjärjestelmää ja tax free -alkoholiostoksia.

Bonusten poisto liittyy siihen, että uuden lain linjausten mukaan alkoholijuomien myyntiä ei saisi edistää etuohjelmien paljousalennuksilla. Kiellon myötä yli 1,2 prosenttia alkoholia sisältävistä juomista ja yli 2,8 prosenttia alkoholia sisältävistä elintarvikkeista, kuten makeisista, jäätelöistä ja säilykkeistä, ei ole saanut maaliskuun alun jälkeen myöntää maksutapaetua.

Uusilla rajoituksilla haluttiin puuttua erityisesti Virossa tehtyihin alkoholiostoksiin.

HOK-Elannon ravintoloista vastaava toimialajohtaja Jouko Heinonen ymmärtää lainsäätäjän periaatteen, mutta harmittelee, ettei pisteiden kertymistä ei ole poistettu kansainvälisten luottokorttien kanta-asiakasjärjestelmistä.

–Tällä ei ole niin isoa merkitystä meille, mutta tämä on asiakkaan harmi, että bonukset jäävät saamatta. Nyt laki kohtelee epätasa-arvoisesti meitä ja kansainvälisiä luottokorttiyhtiöitä, joiden korteilla pisteitä alkoholiostoista edelleen saa. Oikeusperiaatteen kannalta tämä on kummallista, Heinonen sanoo.

Alkoholiostojen osuus S-ryhmän vähittäiskaupassa on ollut noin viisi prosenttia kaikista ostoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämien tilastojen mukaan tuonti Virosta on nyt noin 2,3 litraa per yli 15-vuotias suomalainen, kun alkoholin kokonaiskulutus vuonna 2016 oli 10,8 litraa. Tuonti on laskenut huippuvuosista 2004 - 2005, jolloin alkoholia Virosta tuotiin enimmillään 2,7 litraa.

Alkoholi on kevyen verotuksen vuoksi edelleen Virossa selvästi edullisempaa kuin Suomessa.

