Työvoimapula on laajentunut Suomessa: näiden 48 ammatin tekijöistä on pääkaupunkiseudulla pulaa

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työvoimapula on Suomessa laajentunut uusiin ammatteihin.

Valtakunnallisiksi työvoimapula-ammateiksi määritellään nyt 40 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 24. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön keskiviikkona julkaisemasta ammattibarometristä.

Arvioitsijoiden mukaan suurta pulaa työvoimasta on lähiaikoina rakennusalan työnjohtajien osalla. Rakennusalalla eletään kuumaa korkeasuhdanteen aikaa ja myös palkat ovat nousseet suhteessa nopeammin rakennusalalla.

Rakennusalalla pulaa on myös rakennusinsinööreistä ja muista rakennustyöntekijöistä. Rakennusalan työnjohtajista on pulaa koko maassa. Suurinta pula on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Pääkaupunkiseudulla on pulaa yhteensä 48 ammatin harjoittajista. Listassa *-merkillä merkittyjen ammattien harjoittajista pula on jo huutava.

Tässä työ- ja elinkeinoministeriön pääkaupunkiseudun lista ammateista, joiden tekijöistä on pulaa:

Avustavat keittiötyöntekijät

Baarimestarit

Betonirakentajat ja raudoittajat

Bioanalyytikot (terveydenhuolto)

Eristäjät

Hammaslääkärit

Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat

Kattoasentajat ja -korjaajat

Kiinteistöhuollon työntekijät

Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)

Konetekniikan erityisasiantuntijat

Kotiapulaiset ja -siivoojat

Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät

Lasinasentajat

Lastenhoitotyöntekijät

Lastentarhanopettajat

Lattianpäällystystyöntekijät

Lähihoitajat

Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät

Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat

Muurarit ym.

Muut rakennustyöntekijät

Myyntiedustajat

Pikaruokatyöntekijät

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

Putkiasentajat

Rakennusalan avustavat työntekijät

Rakennusalan työnjohtajat

Rakennusinsinööri

Rakennussähköasentajat

Rappaajat

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Suuhygienistit

Sähkö- ja automaatioinsinööri

Talonrakentajat

Tarjoilijat

Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat

Vartijat

Yleislääkärit

Ylihoitajat ja osastonhoitajat

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Lähde: Kauppalehti