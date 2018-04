Isot veronpalautukset jäävät historiaan – Verotuksen suuri muutos lähellä, palkat suoraan tulorekisteriin

Verohallinto muistuttaa työnantajia, että tammikuusta 2019 lähtien kaikki palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Viimeiset vuosi-ilmoitukset palkoista annetaan nykymenettelyllä vuodelta 2018, verottaja muistuttaa tiedotteessaan Talouselämän mukaan.

Työnantaja ilmoittaa palkkatiedot jatkossa ajantasaisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Verohallinto saa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Tavalliselle kansalaiselle muutos näkyy niin, että verotuksen osumatarkkuus paranee. Isot veronpalautukset ja suuret jälkiverot jäävät historiaan. Pieniä summia liikkuu edelleen molempiin suuntiin, sillä palkansaaja toimittaa jatkossakin itse tiedot muun muassa tulonhankkimis- ja työmatkakuluistaan verottajalle.

Suorin hyötyjä muutoksesta on it-ohjelmistoyhtiö Digia, jolta Verohallinto on tilannut kansallisen tulorekisterin. Kiinteähintaisen projektin arvo on lähes 14 miljoonaa euroa. Ylläpidon ja jatkokehityksen sisältävä kokonaiskustannus 15 vuoden sopimusajalle on arviolta 90 miljoonaa euroa, josta Digian osuus on noin 60 miljoonaa.

Tulorekisterin tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Palkkatiedot ilmoitetaan ensi vuoden alusta lähtien tulorekisteriin heti maksutapahtuman yhteydessä.

Tulorekisteri korvaa nykyisin muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavat vuosi-ilmoitukset. Palkkatiedot tulevat rekisteriin ensi vuoden alusta ja eläke- sekä etuustiedot vuoden 2020 alusta.