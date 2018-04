Myös minkin pyytäminen vapautumassa Suomessa? – Kansanedustaja: ”Minkki on parhaimmillaan turkiksena”

Supikoiran lisäksi myös minkki tullaan todennäköisesti luokittelemaan haitalliseksi vieraslajiksi ja poistamaan riistaeläinten luettelosta, kertoo kansanedustaja Kari Kulmala (sin.) blogissaan.

Kansanedustaja Kulmala tiedusteli äskettäin kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, millä tavoin minkki eroaa supikoirasta, joka on päätetty ottaa EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon helmikuusta 2019 alkaen. Tämä tarkoittaa Suomessa sitä, että supikoira poistetaan riistaeläimistä ja rinnastetaan rauhoittamattomaan eläimeen.

Kulmalan kirjallisen kysymyksen mukaan ”minkki on supikoiraa tehokkaampi saalistaja, joka syö niin kaloja, pikkunisäkkäitä, lintuja ja sammakkoeläimiä kuin selkärangattomia eläimiäkin”. Molemmat ovat vieraslajeja.

– Onko hallituksella aikomusta poistaa minkki jatkossa riistaeläinten luettelosta ja rinnastaa se rauhoittamattomaan eläimeen kuten supikoira, Kulmala kysyy.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toteaa vastauksessaan, että EU täydentää haitallisten vieraslajien luetteloa tarpeen mukaan. Minkki on nyt ehdolla luetteloon.

– Minkin riskinarviointia viimeistellään parhaillaan, ja päätös minkin ottamisesta luetteloon tehtäneen ensi vuoden aikana. Menettely minkin ottamisessa luetteloon on tähän saakka ollut vastaava kuin supikoiran kohdalla, Leppä kertoo.

Jos minkki päätetään ottaa haitallisten vieraslajien luetteloon, siihen sovellettaisiin samanlaista menettelyä kuin supikoiraan eli se rinnastettaisiin rauhoittamattomaan eläimeen. Tämä tarkoittaisi sitä, että eläimen pyydystämiseksi ja tappamiseksi ei tarvitse suorittaa metsästäjätutkintoa eikä maksaa riistanhoitomaksua. Lisäksi alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin.

– Jos minkki päätetään ottaa unionin haitallisten vieraslajien luetteloon, tulee Suomen laatia sille hallintasuunnitelma lajin kustannustehokkaasta poistamisesta tai leviämisen rajoittamisesta Suomessa, ministeri linjaa.

Leppä kertoo, että Suomen tavoitteena on säilyttää minkkiä koskeva turkistarhauselinkeino Suomessa.

Kulmala iloitsee ministerin vastauksesta.

– Mielestäni maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on vastauksessaan erinomaisesti ymmärtänyt supikoiran ja minkin haitallisuuden. Tuleva päätös minkin osalta olisi ensi vuonna todellinen luonnonsuojeluteko, joka parantaisi oleellisesti muun muassa vesilintujen elinolosuhteita lintuvesillä sekä kosteikoilla. Minulle riittää hyvin, että minkkejä on jatkossa vain turkistarhoilla, kuten Suomen tavoitteenakin näyttäisi olevan. Mielestäni minkki on parhaimmillaan turkiksena ja ainakin Suomesta itään päin olevissa maissa tämä on ymmärretty hyvin, Kulmala kirjoittaa.

Kulmala toi kirjallisessa kysymyksessään esiin minkin aiheuttamia haittoja.

– Minkit tuhoavat lintujen pesiä ja vaikuttavat paikallisesti lintumääriin, jopa linnuston lajirunsauteen. Koska kanta lisääntyy nopeasti, voi alueelle pesiytynyt minkki tehdä nopeasti selvää alueen lintupoikueista. Varsinkin meren saariston luodoilla minkki voi aiheuttaa vesilintujen pesinnälle täydellisen tuhon, Kulmala toteaa.