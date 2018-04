Nytkö voi huoahtaa, Juha Sipilä? ”Valinnanvapaudelle valo vähintään keltainen, menossa vihreäksi”

Hallituksen korjatulle esitykselle sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta voi nyt näyttää keltaista valoa. Valinnanvapaus on sote-uudistuksen toinen kriittinen osa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) taas on sitonut hallituksen tulevaisuuden uudistuksen onnistumiseen.

–Viime kesäkuiselle versiolle näytettiin punaista valoa. Nyt valo on vähintään keltainen, ehkä jopa menossa vihreän suuntaan, sanoo julkisoikeuden professori Juha Lavapuro Turun yliopistosta.

Lavapuro vieraili yhdessä kolmen muun eturivin oikeusoppineen kanssa eduskunnassa tiistaina, kun perustuslakivaliokunta aloitti asiantuntijakuulemiset valinnanvapauslakien käsittelyssä.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta kertoo, että myönteisemmäksi kääntyneen arvion taustalla on hallituksen lakiesitykseen tekemät muutokset. Viime kesän versiossa hiersi etenkin velvoite yhtiöittää kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat sekä uudistusten nopea aikataulu.

–Oma käsitykseni on se, että nyt käsillä ollut ehdotus on perusrakenteidensa puolesta merkittävästi perustuslain kannalta parempi kuin viime kesänä kaatunut paketti. Yhtiöittämisvelvollisuus on poistettu ja siellä on vaiheistettu valinnanvapausmallin toimeenpanoa. Ne ovat merkittäviä parannuksia perustuslain kannalta, Ojanen toteaa.

–Tämä ei tarkoita sitä, että esitys olisi ongelmaton, hän jatkaa.

Lavapuro ja Ojanen katsovat, että yksi keskeinen kysymys on yhä se, saavatko eri puolella Suomea asuvat kansalaiset jatkossa saman tasoisia palveluita yhdenvertaisuuden nimessä. Palvelut tuotetaan jatkossa nyt perustettavissa maakunnissa. Niiden koossa on kuitenkin suuria eroavaisuuksia.

–Se on yksi ongelma, josta pitää keskustella. Mikä sen vaikutus on, miten se vaikuttaa ihmisten oikeuteen saada riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, Lavapuro toteaa.

–Tässä jää vielä nähtäväksi, mitä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat tästä toteavat. Heidän arvioillaan tulee olemaan merkittävä vaikutus tässä valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa, Ojanen jatkaa.

Lavapuro moittii myös valinnanvapauslakien käsittelyssä olevaa kiirettä. Hallituksen toiveena on, että lait saataisiin hyväksyttyä eduskunnassa ennen ensi kesäkuun puolivälissä järjestettäviä keskustan ja kokoomuksen puoluekokouksia.

–Oma kantani on, että aikataulu on ongelmallisella tavalla tiukka. Se vaarantaa sen, että asia voitaisiin käsitellä riittävällä huolellisuudella.

Valinnanvapausuudistusta on kritisoitu myös EU-oikeudellisesta näkökulmasta ja maakuntien omien palveluita tuottavien liikelaitosten on epäilty nauttivan kiellettyä valtiontukea. EU:n kilpailusäädösten tulkinta on murroksessa EU-tuomioistuimen kumoaman, EU:n komission aiemmin tekemän Slovakia-ratkaisun vuoksi. Tähän kiisteltyyn ratkaisuun myös hallitus oli viitannut omassa lakiesityksessään.

EU-näkökulmaa ei tiistaina eduskunnassa kuitenkaan käsitelty. Uuden Suomen tietojen mukaan sitä on tarkoitus käsitellä ensi viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnan istunnossa.

