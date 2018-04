Kokoomuksen Vapaavuori ja SDP:n Lindtman räksyttivät kuin yhdestä suusta tv:ssä: ”Onko koskaan ollut tällaista hallitusta?”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sai tiistaina oikeusoppineilta helpotusta sote-uudistuksen valinnanvapaustuskaan, mutta pääkaupunkiseudun kunnat pysyvät tiukan kriittisinä. Hallituspuolue kokoomusta edustava Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän ryhmänjohtaja Antti Lindtman puhuivat Ylen aamu-tv:ssä hetkittäin kuin yhdestä suusta.

SDP:n Lindtman on Helsingin naapurin Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Vapaavuori johtaa Helsinkiä. Molemmat kaupungit suhtautuvat soten kylkiäisenä tulevaan maakuntauudistukseen äärimmäisen kriittisesti, ja Lindtman on kokoamassa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustoja yhteiseen ”hätäkokoukseen” pikaisesti vielä ennen eduskunnan sote-päätöksiä. Pääkaupunkiseudun kuntien mukaan uudistus tuottaa niille kestämättömän säästövaatimuksen.

– Vantaa on eri vaiheissa vilpittömin mielin lausunut hallituksen sote-uudistuksesta. Olemme esittäneet lukuisia korjausehdotuksia. Poikkeuksellisen systemaattisesti hallitus on sivuuttanut pääkaupunkiseudun kuntien ja koko Uudenmaan näkemykset, Lindtman perusteli viime hetken protestiliikettä.

– Tässä on yritetty monta vuotta vaikuttaa. En tiedä, onko koskaan ollut maassa hallitusta, joka on näin kylmäkiskoisesti suhtautunut maan pääkaupunkiin ja maan suurimpiin kaupunkeihin, sanoi puolestaan Vapaavuori.

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään päättämään sote-lausunnostaan, josta Vapaavuori odottaa ”tyrmäävää” hallituksen suunnitelmaa kohtaan.

Ylen lähetyksessä hallituksen suunnitelmia puolusti keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Tuusulan kaupunginvaltuuston jäsen Antti Kaikkonen. Hän korosti, että uudistusta ovat yrittäneet monet hallitukset, ja nyt malli on lopulta riittävän hyvä toteutettavaksi.

– Tämä teidän kritiikki on aivan ylimitoitettua, Kaikkonen sanoi.

– Jossain kohtaa on aika todeta, että tämä on riittävän hyvä, nyt on mentävä eteenpäin – ja hyvät veljet, nyt on se aika.

