Yritystukiryhmässä eriskummallinen tilanne: Poliitikot eivät pysty noudattamaan omia ehtojaan

Suomen valtion maksamia noin neljän miljardin euron yritystukia perannut työryhmä sopi yhteistyössä kriteerit, joilla arvioidaan yhtäältä hyvät ja toisaalta romukoppaan heitettävät tukieurot. Ongelmat alkoivat, kun kriteerejä piti soveltaa käytäntöön.

–Tässä sitä ollaan. Kuin tulpatonta mopoa yrittäisi saada käyntiin, tuskailee kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari.

Hieman ”tulpattoman mopon käynnistystä” on ollut koko yritystukiremontti. Alun pitäen Sipilän hallituksen piti sopia leikattavista tuista vuosi sitten puoliväliriihessä. Työ siirtyi syksyn budjettiriiheen. Budjettiriihessä ilmoitettiin, että yritystukien perkaamista varten perustetaan parlamentaarinen, eli hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajista koostuva työryhmä.

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto on sivumennen nimittänyt ryhmää ”hautausmaaryhmäksi”. Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Mauri Pekkarinen taas on tuskaillut, miksi hallitus ryhmän perusti ja miksi hän ikinä suostuikaan ryhmän puheenjohtajaksi.

Pekkarisen ryhmän on määrä pitää tänään keskiviikkona viimeinen kokous. Työn tulokset on tarkoitus esitellä julkisuuteen torstaina aamulla. MTV kertoi viime viikolla omiin lähteisiinsä nojaten, että leikattavien tukien yhteissumma olisi lopulta 60,4 miljoonaa euroa. Se vastaa noin 1,4 prosenttia kaikista yritystuista.

Vasemmistoliittoa työryhmässä edustanut kansanedustaja Hanna Sarkkinen tuskailee ryhmässä olleiden kunnianhimon tasoa tai pikemminkin sen puutetta. Kunnianhimo viittaa tässä kohtaa leikattavien tukien yhteissummaan. Vasemmistoliiton kunnianhimon taso on 500 miljoonan euron luokassa. Kokoomuksen Jaskari puhuu hänkin sadoista miljoonista euroista.

–Vaikea on hyväksyä ehdotusta jossa on noin vähän nollia, Sarkkinen sanoo julkisuudessa olleeseen arvioon 60,4 miljoonasta eurosta.

Vihreiden Aalto arvostelee, kuinka eri etujärjestöt – Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Metsäteollisuus, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ja palkansaajakeskusjärjestöt – otettiin mukaan ryhmään.

–Siellä on pukit kaalimaan vartijoina eli edunsaajat asiantuntijoina paikalla. Kokoomuksella, keskustalla ja demareilla on paljon vaalittavaa omien edunvalvontaorganisaatioiden suuntaan ja niiden etujärjestöt ovat läsnä työryhmässä. Sen vuoksi sieltä on lähes mahdotonta saada mitään ulos, Aalto arvioi.

Kokoomuksen Jaskari haluaa toivorikkaana löytää työryhmän työstä jonkin kultaisen reunuksen. Sellainen on hänen mukaansa se kriteeristö, jonka työryhmä loi ensi töikseen eri tukien arvioimiseksi.

–Olemme me ainakin tehneet tietynlaisen sapluunan, jonka varassa yritystukia – nykyisiä ja tulevia – voidaan arvioida. Siitä on hyvin paljon keskusteltu ja käytetty paljon aikaa kriteerien analysoimiseksi ja tutkimiseksi, Jaskari sanoo.

–Siitä tuli ihan hyvä. Seuraava askel tietenkin olisi, että arvioitaisiin ne yritystuet tällä kriteeristöllä ja tehtäisiin johtopäätöksiä, kertoo Sarkkinen.

Hän lisää heti perään, että tässä kohtaa alkoivat ongelmat. Myös Jaskari hämmästelee, kuinka heikosti yhdessä luodut kriteerit siirtyivät käytäntöön.

–Siihen, mihin olen nyt pettynyt, on se, että kun idea oli katsoa kaikki yritystuet läpi näillä kriteereillä, jotka olimme itse määritelleet, niin sitten alkoi tapahtua sellaista, että ne vain unohtuivat. Että tästä ja tuosta syystä ei jotakin tukea voida muuttaa, koska se vaikuttaa tähän tai tuohon.

Miten ihmeessä tämmöinen pääsi käymään, että luotiin kriteeristö, jota ei kuitenkaan itse ole voitu noudattaa?

–Se onkin muuten hyvä kysymys, Jaskari sanoo.

Työryhmässä istuvat Sarkkinen ja Jaskari eivät halua nimetä yhtäkään kohdetta tai arvioida leikattavien tukien yhteissummaa ennen työryhmän viimeisen kokouksen päättymistä.

Uuden Suomen tietojen mukaan yksi tuki, joka ei olisi täyttänyt kansanedustajien kriteerejä mutta on säästymässä silti leikkurilta on matkustaja-alusten miehistötuki.

Miehistötuella korvataan varustamoille miehistön vero- ja sosiaalimaksuja varustamoille. Tuen tarkoituksena on turvata suomalaisten merialusten kilpailukyky ja työpaikat sekä näin varjella huoltovarmuutta. Tavara-alusten kohdalla tuki nähdään laajalti perusteltuina, mutta eduskunnassa on toistuvasti kyseenalaistettu, mitä merkittävää hyötyä on maksaa 38,7 miljoonaa euroa miehistötukea Ruotsin- ja Tallinnan-laivojen asiakaspalvelutyötä tekeville.

Viime syksynä matkustaja-alusten miehistötuen kumoamiseksi aloitteen teki vihreiden Antero Vartia, kun sen puolittamista ehdotti perussuomalaisten Sami Savio. Keskiviikkona perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kuitenkin vaativat tuen säilyttämistä nykyisellään. Meri oli syksyllä allekirjoittanut myös Savion aloitteen.

Jaskari ja Sarkkinen vakuuttavat, että neuvotteluita käydään ryhmässä loppuun saakka. Jaskari kuitenkin katsoo, että tukien karsimisessa olisi pitänyt olla suurpiirteisempi ote.

–Nyt yritetään vääntää, mutta epäilen vähän kuinka paljon tulee leikattavaa. Jääkö summat kuinka pieniksi vai päästäänkö minkäänlaiseen tulokseen? Minusta olisi pitänyt mennä vain ”helikopterietäisyydellä”. Mutta heti kun mennään yksityiskohtiin, niin vaikeudet alkavat, Jaskari toteaa.

Sarkkinen puolestaan korostaa, että vaikka Pekkarisen ryhmän työ jäisikin torsoksi, säilyy nyt valmisteltu yritystukien kriteeristö esimerkiksi seuraaviin hallitusneuvotteluihin.

Lue lisää:

Hallituskumppani ryöpyttää Mauri Pekkarisen työryhmää: ”Kunnianhimotonta näpertelyä – Ei mitään hyötyä suomalaisille”

Mauri Pekkarinen parahtaa yritystukien perkauksesta: ”En ymmärrä miksi hallitus tämän aloitti ja miksi vielä suostuin puheenjohtajaksi”

Mauri Pekkarinen kypsyi täysin ”Haastan milloin tahansa mittelöön yritystuista”

“Loukkaus kansalaisia kohtaan” – Kokoomuksen kansanedustaja pettyi mediatietoihin yritystukiesityksestä

Yritystukien leikkauksista tihkui tietoja – yksi eduskuntaryhmä älähti heti