Vetoomus valtuustossa: ”Katseet kääntyvät kokoomuksen kansanedustajiin – Kaatakaa sote”

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs vetosi Helsingin kaupunginvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa kokoomuksen kansanedustajiin sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseksi.

Valtuusto on koolla puimassa uudistusta, jota vastaan pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on ärhäkkäästi kapinoinut. Valtuuston odotetaan hyväksyvän kaupunginhallituksen esityksen, jonka mukaan eduskunnan ei tule hyväksyä uudistusta. Kaupunginhallitus oli aiemmin tyrmäyksessään yksimielinen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoitti kokouksessa kannattavansa kaupunginhallituksen esittämää lausuntoa, samoin kuin vihreä valtuustoryhmä, joka on kokoomuksen jälkeen suurin Helsingin valtuustossa.

Kivekäs sanoi puheenvuorossaan, että ”katseet kääntyvät kokoomukseen”, jonka kaupunginvaltuustoon kuuluvat kansanedustajat pystyisivät vaikuttamaan hallituksen uudistuksen kaatamiseen.

–Löytyykö pääkaupunkiseudun kokoomuslaisista riittävän monta suoraselkäistä edustajaa, jotka ovat valmiita asettamaan kotikaupunkinsa ja koko maan edun hallituksen valtapoliittisen lehmänkaupan edelle? Kivekäs kysyi.

Kokoomuksen kansanedustajien sote-kantoja vahditaan tarkasti, koska hallituksella on eduskunnassa vain niukka 105 kansanedustajan enemmistö. Helsingin kaupunginvaltuustoon kuuluu kolme kokoomuksen kansanedustajaa, Jaana Pekonen, Wille Rydman ja Juhana Vartiainen, joten pelkästään heidän äänillään uudistus ei kaatuisi.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on kuitenkin aiemmin ilmoittanut äänestävänsä uudistusta vastaan ja myös muita epäilijöitä on julkisuudessa esiintynyt. Lepomäen lisäksi tarvitaan neljä kapinallista lisää hallituspuolueiden riveistä, jotta sote voisi kaatua, sillä puhemies ei saa äänestää. Hallituspuolueilla on eduskunnassa 106 kansanedustajaa, kun yhteensä edustajia on 200.

Äänestysten odotetaan olevan kesäkuussa.