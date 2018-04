Antti Kaikkosen perustelu sotelle ihmetyttää: ”Samalla logiikalla Kaivopuistossa voisi nyt olla 4-kaistainen moottoritie”

Helsingin kaupunginvaltuusto ryöpytti keskiviikkona lähes yksimielisesti hallituksen sote- ja maakuntauudistusta, jonka Helsinkiin kohdistamia säästövaatimuksia pidetään kohtuuttomina. Useat valtuutetut ovat julkaisseet Puheenvuoro-blogipalstalla kannanottojaan, joita yhdistää puoluerajat ylittävä näkemys uudistuksen haitallisuudesta Helsingille.

SDP:n Pilvi Torsti kummastelee hallituksen usein kuultua perustelua, jonka mukaan sote-uudistus on toteutettava nyt, vaikka malli ei olisikaan täydellinen, koska uudistusta on valmisteltu useiden vuosien ja useiden hallitusten ajan.

– Viimeksi tänä aamuna keskustan Antti Kaikkonen toisti uudistuksen perusteeksi sen, että pitkään on valmisteltu ja on päätösten aika, Torsti kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Mietin, millaisia peruuttamattomia virheitä olisi takavuosina voitu Helsingissä tehdä samalla logiikalla. Mieleen tulee nelikaistainen moottoritie kiertämään koko Helsingin niemeä. Se oli osa laajaa liikennesuunnitelmaa, oli valmisteltu. Päätöksiä piti tehdä.

Lopulta muutama virkamies kuitenkin keksi ehdottaa ja valtuusto puoltaa suunnitelman kaatamista ja metron rakentamista, Torsti jatkaa.

– Miettikää tänään Kaivopuiston rantaa nelikaistaisena moottoritienä. Se olisi hyvin voitu tehdä juuri tällä argumentilla. Pitkään oli valmisteltu. Päätöksiä piti tehdä. Sekä maakuntamalli että soten valinnanvapaus eli miljardimarkkinan avaaminen ovat peruuttamattomia muutoksia, joita ei seuraavien hallitusten voimin korjata. Siksi tämä on vakava paikka ja vakava tilanne, Torsti kirjoittaa.

Kaikkonen, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, puolusti hallituksen uudistusta muun muassa tällä argumentilla Ylen aamutelevisiossa keskiviikkona.

– Jossain kohtaa on aika todeta, että tämä on riittävän hyvä, nyt on mentävä eteenpäin, Kaikkonen sanoi.

Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs tuo blogissaan esiin keskeisen ongelman, eli laskelmat jopa 300 miljoonan euron säästöpaineesta, jonka uudistus Uudenmaan sote-palveluihin tuo.

– Uudellemaalle laskettu 300 miljoonan säästöpaine ensimmäisenä vuonna on täyttä totta. Kukaan ei ole julkisessa keskustelussa kumonnut sitä – ainoa vasta-argumentti on, että asioista voidaan ehkä tulevaisuudessa neuvotella. Helsingin osalta säästötaso vastaa kaikkien terveysasemien sulkemista. Niin ei toivottavasti tehdä, mutta tämä mittakaava kuvaa ehdotuksen mielettömyyttä, Kivekäs kirjoittaa.

Kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Mirita Saxberg on myös kansanedustaja Harry Harkimon (kok.) eduskunta-avustaja. Hän toteaa, että Helsinki ei ole eduskunnan pikkuparlamentti, ”mutta me valtuutetut vastustamme hallituksen esitystä kuin yksi suuri oppositiokuoro”.

– Viher-vasemmiston ryhmäpuheista selvisi pahimmat uhkakuvat siitä, miten helsinkiläisten terveyspalveluiden taso olisi laskeva ja palvelumaksut nousevia. Kokoomus nyökkää rivissä. Minä mukana, hän alleviivaa blogissaan helsinkiläisvaltuutettujen poikkeuksellista yksimielisyyttä.

– Helsingille asetettu paine tuottaa kolmasosa koko hallituksen kaavailemasta säästöpaketista on suhteettoman suuri. Kohtuuttomiin säästöpainesiin on ynnättävä todellinen uhka siitä, että maakunnat eivät pysy tiukoissa budjeteissaan.

Hän huomauttaa, että ei itse kaupunginvaltuutettuna tai Uudenmaan maakuntavaltuutettuna istu ratkaisevalla napinpainajan paikalla.

– Harras pyyntöni kansanedustajille on seuraava: uudistusta ei saa tehdä pienten suomalaisten yrittäjien palvelutarjonnan ja markkinaehtoisen kilpailun mahdollisuuksia polkien. Eikä siten, että perusterveet helsinkiläiset joutuvat maakuntamallisen soten lapsentautien maksumiehiksi.

Useampi muiden puolueiden edustaja on vedonnut nimenomaan kokoomuksen kansanedustajiin, koska puoluetta pidetään kriittisempänä sote-uudistusta kohtaan kuin keskustaa.

– Keskustaan on turha vedota. Sinisille käy kaikki. Siksi haluan tänään vedota hallituspuolue Kokoomukseen. Teistä osa on jo huomannut, ettei esitetty malli ole järkevä eikä edusta sen enempää uudistuksen tavoitteita kun veronmaksajan ja palveluntarvitsijan etua. Uskaltakaa ajatella itse. Se voi maksaa hallituspaikan, mutta kansalaiset kiittää, kirjoittaa perussuomalainen valtuutettu Mari Rantanen blogissaan.

