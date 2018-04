”Täydellinen epäonnistuminen”, ”Rohkeus loppui” – Ministeri sai parjatun yritystukiraportin

Yritystukia perannut parlamentaarinen yritystukityöryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.). Työryhmän tarkoitus oli löytää myös leikattavaa tuista, joista isoa osaa on kritisoitu turhiksi tai jopa haitalliseksi, mutta eri puolueiden kansanedustajien kesken yhteisymmärrystä leikkauskohteista ei löytynyt.

– Työryhmä teki perusteellisen perkaustyön: tuet käytiin läpi, tutkijoita ja sidosryhmiä kuultiin ja järjestelmää todettiin tarpeelliseksi kehittää. Työryhmän keskusteluissa syntyi yhteisymmärrys tukijärjestelmän kehittämisen suunnasta, vaikka ei löytynyt riittävää yhteistä näkemystä yritystukien karsimiseksi ja tukien uudelleen suuntaamiseksi, summaa työryhmän puheenjohtajana toiminut varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.).

Torstain tiedotustilaisuudessa Pekkarinen kertoi, että keskusteluja käytiin tukien uudelleenkohdentamisesta noin 300 miljoonan euron edestä. Leikkauksia tavoiteltiin noin 100 miljoonan euron edestä.

LUE MYÖS: Yritystukiryhmässä eriskummallinen tilanne: Poliitikot eivät pysty noudattamaan omia ehtojaan

Työryhmän jäsenet, vihreiden Emma Kari ja vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ovat jo ilmaisseet pettymyksensä työhön. He pitävät tulosta epäonnistumisena ja floppina.

–Työryhmä oli täydellinen epäonnistuminen. Yritystukia myönnetään laskutavasta riippuen 4–8 miljardin euron edestä. Iso osa tuista on tehottomia, turhia tai jopa haitallisia. Silti niihin ei löytynyt tahtoa koskea pitkällä tikullakaan. Samaan aikaan kun koulutuksesta ja tutkimuksesta on leikattu reilusti yli puoli miljardia, yritystukia on jopa lisätty, Kari sanoo tiedotteessaan.

– Maltillinen reilun 160 miljoonan säästöesitys tuli ryhmässä torpatuksi useiden puolueiden taholta ja loppumetreillä teollisuuden energiaverotukiin esitettiin jopa korotusta. Tämä valitettavasti kertoo, että ankaran lobbauksen ja poliittisten intohimojen kohteena olleelta ryhmältä loppui rohkeus kesken, Sarkkinen puolestaan harmittelee omassa tiedotteessaan.

Pekkarinen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että työryhmä sai kuitenkin valmiiksi kriteeristön, jonka avulla tukia voidaan jatkossa arvioida. Myös pitkäjänteistä sidosryhmävuoropuhelua on työryhmän mukaan tarve kehittää, ja siksi esitetään myös elinkeinopoliittisen jaoston perustamista yritystukineuvottelukunnan alle.

– Tukijärjestelmän arvioinnin ja tieteellisen tutkimuksen vahvistamiseksi tehdään raportissa ehdotuksia, jotka jättävät pitkäaikaisen jäljen. Näiden ehdotusten toimeenpano mahdollistaa tietoon perustuvat päätökset myös tulevaisuudessa, Pekkarinen tähdentää.

LUE MYÖS: Löytyykö yritystukiraportista sittenkin saksittavaa? Ministeri: Hallitus voi panna täytäntöön