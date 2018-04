Antero Vartia avautuu Pekkarisen yritystukityöryhmästä: ”Varajäsenet pihalle – EK ja SAK jäivät”

Hedelmätöntä keskustelua ja yhteiskunnan kannalta vastuutonta toimintaa, summaa vihreiden kansanedustaja Antero Vartia yritystukien perkaamiseen ja karsimiseen perustetun työryhmän toiminnan.

Mauri Pekkarisen (kesk.) johtama työryhmä pääsi lopulta sopuun vain kriteereistä, joilla yritystukia jatkossa arvioidaan, vaikka yritystukien leikkaamisen tarpeellisuutta on peräänkuulutettu jo pitkään. Vartia oli työryhmässä mukana varajäsenenä.

Vartian mukaan työryhmä ei koskaan arvioinut tukia kriteereiden perusteella. Työryhmän lähtökohtana tuntui olevan pikemminkin se, mitä tukia ei ainakaan voi karsia kuin se, mistä leikataan.

Vartia kertoo, että jo alkuvaiheessa koko työryhmälle esitettiin kysymys, mitkä tuet ovat niin tärkeitä, ettei niitä voida ottaa edes käsiteltäviksi.

–Keskustelu meni niin, että voidaanko sopia, ettei tästä tai tästä tuesta leikata mitään. Se on täysin hedelmätöntä, Vartia sanoo Kauppalehden haastattelussa.

Lopputuloksen vesittyminen ei sinänsä ole mikään ihme, kun ottaa huomioon työryhmän rakenteen.

Ensinnäkin mukana olivat sekä hallitus- että oppositiopuolueet. Toiseksi ryhmässä oli vahva edustus eri etujärjestöistä: muun muassa Suomen Yrittäjistä, Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta MTK:sta ja Metsäteollisuudesta.

–Ihan turha kuvitella, että parlamentaarisesta työryhmästä tulisi mitään, kun kolme puoluettakaan ei onnistunut päätöksiä tekemään. Edunvalvojat olivat vielä mukana valvomassa omia etujaan ja pitämässä puheenvuoroja, sekä seuraamassa, miten heidän viiteryhmiensä poliitikot tilaisuudessa toimivat. Se heikentää poliitikkojen edellytyksiä olla rohkeita, Vartia kritisoi.

Pääministeri Juha Sipilän(kesk) johdolla hallitus on yrittänyt puuttua, tuloksetta, yritystukiin jo kahteen otteeseen: edelliskeväänä ja viime syksyn budjettiriihessä.

Twitterissä Vartia kertoi jo eilen, että hän ei tiedä, mitä kokouksessa tapahtui, sillä ”puheenjohtaja laittoi päätöskokouksesta varajäsenet pihalle”.

–Kokoukseen jäivät kuitenkin EK, SY, SAK, MTK ja Metsäteollisuus.

Edunvalvojien kuuleminen ei sinänsä ole ongelma. Vastapainoksi pitäisi kuitenkin kuulla tahoja, jotka puolueettomasti arvioivat eri tukien toimivuutta. Vartian mukaan työryhmä ei kuullut riippumattomia tutkijoita lähellekään riittävästi. Hänen mukaansa syyksi annettiin se, että tutkijat eivät tee poliittisia päätöksiä. Tosin poliitikotkaan eivät voi tehdä päätöksiä ilman tietoa.

–Emme voi tehdä päätöksiä, kun meillä ei ole ymmärrystä tukien tosiasiallisesta vaikutuksesta. Tutkijoiden täytyy arvioida, onko tuista hyötyä vai ei.

Valtion velka ja huoltosuhteen heikkeneminen ovat isoja huolia Sipilän johtamalle hallitukselle. Yritystukien leikkaamisen on katsottu osaltaan auttavan kestävyysvajeongelman ratkaisussa. Vartian mukaan on käsittämätöntä, että talouden nousukauden aikanakaan yritystukia ei pystytä leikkaamaan. Osa tuista on katsottu jopa haitallisiksi.

–Päätökset eivät ole välttämättä mieluisia, ja ne sattuvat omiin viiteryhmiin. Mutta tämä on vastuutonta politiikkaa yhteiskunnan kannalta.

