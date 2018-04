Espoon yllätetty kokoomuspomo ärähtää Jan Vapaavuoren paljastuksesta: ”Vähän herättää ihmetystä”

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) keskiviikon paljastus vaietusta ehdotuksesta hallitukselle tuli täytenä yllätyksenä Espoolle. Helsinki ehdotti hallitukselle yhden maakunnan sijaan pääkaupunkiseutumaakuntaa ja Uudenmaan maakuntaa.

Espoon kaupunginhallituksen ja Uudenmaan liiton hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok.) on paljastuksesta täysin yllättynyt ja pahoillaan siitä, ettei Espoota kuultu ennen ehdotuksen tekemistä.

Vapaavuoren mukaan asiasta ei keskusteltu julkisuudessa jo sen takia, että hallitukselle haluttiin antaa mahdollisuus ”ottaa se omiin nimiinsä”. Hallituksen mallissa on 18 maakuntaa. Vapaavuori on kapinoinut voimakkaasti hallituksen mallia maakuntauudistusta vastaan.

–19 maakunnan malli olisi mahdollistanut pääkaupunkiseudun erityispiirteiden huomioon ottamisen. Se olisi ollut toiminnallisesti kestävä ratkaisu toteuttaa uudistus hallitusti Uudenmaan alueella, Vapaavuori sanoi puheessaan Helsingin kaupunginvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa keskiviikkona.

–Toteuttamiselle ei kaupungin saamissa perustuslakiarvioissa nähty erityisiä esteitä. Hallitus ei pitänyt mallin toteuttamista mahdollisena, koska riskinä nähtiin uudistuksen aikataulun viivästyminen. Aikataulusta päättämisessä on kuitenkin lopulta kyse vain pelkästä poliittisesta harkinnasta.

Lue lisää: Jan Vapaavuori paljastaa: Helsinki teki hallitukselle ehdotuksen, josta vaiettiin – ”Tämä tarina on kaikkea muuta kuin taputeltu”

Markkula on selvästi pahastunut Vapaavuoren sooloilusta.

–Vapaavuori paljasti eilen, että hän on edustanut mielestään myös Espoota ja Vantaata, kun on ollut esittämässä maan hallitukselle, että tehtäisiin tämä pääkaupunkiseutumaakunta. Sehän nyt on yksinkertaistettuna sama ehdotus, jota hän on ajanut vuosikausia, että Espoo ja Vantaa liitetään Helsinkiin, Markkula sanoo Uudelle Suomelle.

Markkula huomauttaa, että Vapaavuori on hänen puoluetoverinsa ja lisäksi pääkaupunkiseudulla on organisoitua yhteistyötä.

–Oltaisiin näistä nyt keskusteltu yhdessä etukäteen ja määritelty, miten edetään, ennen kuin mennään valtioneuvostolle esittämään, että ”hei, tehkääpäs meistä nyt oma maakunta”, Markkula moittii.

–Vähän herättää ihmetystä, minkä takia hän tässäkin on ikään kuin ottanut myös meidän pelikortit omaan käyttöönsä.

Markkula muistuttaa, että Espoon valtuusto vastusti jo muutama vuosi sitten selkeästi Espoon liittämistä Helsinkiin. Hän arvelee, että Vapaavuoren ehdottamassa Helsinki-keskeisessä maakunnassa Helsinki ”sanelisi enemmistöllään”.

Markkulan mukaan Vapaavuoreen ei ole oltu Espoon puolelta yhteydessä paljastuksen jälkeen. Hänen mukaansa Espoo on sote- ja maakuntauudistuksen kohtalosta muutenkin eri linjoilla kuin Vapaavuori. Markkulan mielestä uudistus on oikeansuuntainen ja se kannattaa viedä läpi tietyistä korjaustarpeista huolimatta. Hän myös toivoo uudistuksen vielä paranevan eduskuntakäsittelyssä.

Vapaavuori sen sijaan toivoo uudistuksen kaatumista, minkä hän myös uskoo tapahtuvan.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vahvisti keskiviikon A-studiossa Helsingin tehneen Vapaavuoren kuvaileman ehdotuksen. Vehviläisen mukaan ”kohtalaisen laaja virkakunta” kävi läpi ehdotuksen ja arvio oli, että muulle Uudellemaalle olisi jäänyt mallissa kustannuspaineita. Lisäksi ehdotus tuli ministerin mukaan aivan liian myöhään.

Lisäksi Vehviläinen huomautti, että pääkaupunkiseudulta pyydettiin vuonna 2016 erillistä sote-ratkaisua, joka myös saatiin, mutta se ei lopulta ollut mahdollinen perustuslaillisesti. Kasvupalveluissa pääkaupunkiseutu kuitenkin sai erillisratkaisun. Vehviläinen totesi, että hallitus ei ole muuttamassa esityksiään sote-kapinallisten antaman kritiikin perusteella.

