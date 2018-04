Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet muuttuvat – Yle: Tällainen on ainoa valmisteltu malli

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat sopineet, että kansanedustajien sopeutumiseläkkeitä muutetaan, kertoo Yle.

Jo tätä aiemmin on ollut tiedossa, että muutoksia on luvassa, mutta ei, millaisia muutoksia ja milloin. Asia nytkähtää kuitenkin Ylen mukaan nyt eteenpäin.

Ylen haltuunsa saamien papereiden mukaan eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on valmistellut virkamiesten kanssa vain yhtä mallia, jossa sopeutumiseläkkeet muutetaan sopeutumisrahaksi, joskin keskustelussa eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa sivuttiin muitakin vaihtoehtoja.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajien on Ylen mukaan ollut määrä esitellä malli ryhmilleen tänään torstaina.

Ylen mukaan valtiosääntöasiantuntijat vertaavat sopeutumiseläkettä työttömyysturvaan, eivät eläkkeeseen. Kansanedustaja ei voi saada työttömyyskorvausta. Kansanedustajan sopeutumisraha on pienempi kuin ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Sopeutumiseläkkeeseen ovat oikeutettuja edustajat, jotka on valittu eduskuntaan ennen vuotta 2011 ja jotka ovat toimineet kansanedustajina vähintään seitsemän vuotta. Ylen mukaan yhteensä sopeutumiseläkkeeseen oikeutettuja on tällä hetkellä 150 henkeä, joista istuvia kansanedustajia on 64. Sopeutumiseläkettä saa tänä vuonna 30 entistä kansanedustajaa.

11 henkeä siirtyisi Ylen mukaan sopeutumisrahalle 2–3 vuodeksi, jos sopeutumiseläke lopetettaisiin.