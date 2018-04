Totaalikieltäytyjien asema syyniin: Kumotaanko Jehovan todistajien vapautus? – ”Siistiä ratkaisua ei ole”

Puolustusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Jehovan todistajien asevelvollisuuskysymystä, jonka toinen puoli koskee totaalikieltäytyjiä. Työryhmän tehtävänä on arvioida Jehovan todistajat asevelvollisuudesta vapauttavan poikkeuslain muutostarpeet.

Useissa asiantuntijaselvityksissä on päädytty aiemmin siihen, että vapautus on ristiriidassa perustuslain kanssa. Nykytilaa on pidetty ongelmallisena erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta. Jehovan todistajien vapauttamista koskeva laki on aikanaan säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina vuonna 1987 ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa.

Työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Teemu Penttilä sanoo, että totaalikieltäytyjien kysymys on toinen puoli asiaa ja se pitää ilman muuta huomioida työryhmän työssä.

–Se puoli tulee varmaan kansainvälisen oikeuden ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, YK:n ihmisoikeusneuvoston kannanottojen kautta ihan samalla lailla esille, Penttilä sanoo Uudelle Suomelle.

Helsingin hovioikeus päätti helmikuussa vapauttaa vankeuteen tuomitun totaalikieltäytyjän rangaistuksesta, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Jos ratkaisu säilyy korkeimmassa oikeudessa, totaalikieltäytyjä välttää Suomessa rangaistuksen ensimmäistä kertaa koskaan. Suomen käytäntö vapauttaa vain yhteen uskontokuntaan kuulumisen perusteella ase- ja siviilipalveluksesta on hovioikeuden arvion mukaan syrjivä ja vastoin perustuslain syrjintäkieltoa.

Penttilä huomauttaa, että yleinen asevelvollisuus ei ole muualla kovin yleinen, joten muissa maissa ei juuri törmätä vastaaviin ongelmiin. Hänen mukaansa Suomella ei oikein ole asiassa varteenotettavia länsimaisia verrokkeja. Penttilä ei usko, että työryhmä löytää uusia ratkaisuja: kaikki vaihtoehdot ovat jo tiedossa ja nyt niitä peilataan nykypäivän käytäntöihin ja siviilipalveluksen kehittämiseen.

–Tämähän on ollut vuosikymmeniä, voi sanoa, tämä ongelma tämänkaltainen. Tässä ei oikein siistiä, yksinkertaista ratkaisua ole varmaan olemassakaan.

Penttilä sanoo, että vapautuksen poistaminen Jehovan todistajilta on yksi vaihtoehto. Poistamista vaati maaliskuussa Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, Eurooppa-, urheilu ja kulttuuriministeri Sampo Terho.

–Tämä on vähän monitahoisempi kysymys. Jos se kumotaan, kysymys on myös siitä, mitä muuta tehdään, Penttilä sanoo.

Helmikuussa puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoi, että ministeriössä selvitetään, onko poikkeuslaista mahdollista luopua ja jos, niin miten.

Työryhmän tulee työssään huomioida, että esityksellä ei vaaranneta yleistä asevelvollisuutta. Ministeri Niinistö on linjannut, ettei pakollisen varusmiespalveluksen heikentäminen ole mahdollinen kehityssuunta Suomessa.

Helmikuussa asiaan otti kantaa myös yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, jonka mukaan YK:n ihmisoikeuskomitea on kritisoinut tilanteesta Suomen hallitusta vuosikymmeniä. Myös eduskunnan oikeusasiamies ja perustuslakivaliokunta ovat lausunnoissaan pyytäneet hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin jo vuosia sitten.

–Puolustusministeriön asettama toimikunta totesi jo vuonna 2007, että totaalikieltäytyjien kohtelu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. Suomi ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi perustuslakivaliokunnan ja YK:n kritiikistä huolimatta. Odotamme, että hallitus nyt ryhtyy lainsäädäntötoimenpiteisiin asiassa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoi helmikuussa tiedotteessa.

Aseistakieltäytyjäliitto vaati tuolloin luopumaan totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista ja luonnehti hovioikeuden ratkaisua käänteentekeväksi.

Työryhmän määräaika päättyy 29. kesäkuuta.