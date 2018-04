Lässähtääkö sote-kapina? Vain yksi täysin Jan Vapaavuoren linjoilla kyselyssä

Uusi Suomi kysyi sote- ja maakuntauudistuksesta Espoon, Vantaan, Tampereen ja Oulun johtajilta. Vastauksista ilmenee, että kaupungit ovat erimielisiä Helsingin aloittamasta sote-kapinasta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on kapinoinut ärhäkkäästi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote- ja maakuntauudistusta vastaan. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona lähes yksimielisesti lausumasta, jonka mukaan uudistus tulisi kaataa. Vapaavuoren mukaan uudistus ei tunnista kaupungistumista ja ongelmallisinta siinä on uuden hallintorakenteen sementointi, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Espoon, Vantaan, Tampereen ja Oulun johtajista eniten Vapaavuoren linjoilla on Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.), joka on jo aiemmin vastustanut näkyvästi maakuntauudistusta Vapaavuoren rinnalla. Lyly antoi Vapaavuorelle tukensa, kun kysyimme, suhtautuvatko johtajat uudistukseen yhtä kriittisesti kuin Vapaavuori.

– Pormestari Vapaavuoren kritiikki on aiheellinen ja nostaa uudistuksen olennaisia ongelmakohtia esiin. Me olemme korostaneet erityisesti kasvu- ja työvoimapalveluihin liittyviä pulmia. Kaupunkien rooli on keskiössä näissä elinvoimakysymyksissä, Lyly vastasi Uudelle Suomelle sähköpostitse.

Espoosta vastataan samaan kysymykseen suora ei. Vantaan johtaja ei halua vastata ja Oulun johtaja kiertelee.

– En halua, että näkökulmia vertaillaan tällä tavoin. Kumpikin puhuu omasta puolestaan. Esitys sisältää kuitenkin kasvavalle kaupungille, kuten Vantaalle monia haasteita, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen vastaa sähköpostissa.

– Oulun kaupunki on antanut uudistuksen eri vaiheissa useita lausuntoja, joissa olemme ottaneet kantaa. Olen pitäytynyt kaupungin lausunnoissa. Olemme erityisesti suhtautuneet kriittisesti kasvupalvelulakiesitykseen eli yritys- ja työllisyyspalvelujen järjestämiseen, muotoilee Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Kaatamishaluja vain yhdellä

Oulu ei ole lausunnoissaan tyrmännyt uudistusta. Laajala katsookin, että uudistus on tarpeellinen, kun häneltä kysytään, pitäisikö uudistus mieluummin kaataa kuin antaa edetä nykymuodossa.

– Sote-uudistus ei sinällään ole suurten kaupunkien näkökulmasta välttämätön, mutta muiden kuntien kannalta on. Valinnanvapauden toteuttamistavasta olemme antaneet lausunnoissamme kriittistäkin palautetta, joka osittain on otettu huomioon. Oulun kaupunki on todennut, että sote-uudistus on tarpeellinen, mutta kasvupalvelujen osalta olemme olleet kriittisiä, Laajala vastaa sähköpostilla.

Vantaan Viljanen ei halua vastata samaan kysymykseen ja pitää sitä liian yksinkertaistavana. Hänen mielestään ei edes pitäisi puhua Vapaavuoren aloittamasta kaupunkikapinasta.

–Minusta termi kapina ei kuulu tähän yhteyteen lainkaan. Kyse on normaalista kaupunkien edunvalvonnasta. Laki sisältää kunnille tärkeitä asioita ja on yksi hallintohistoriamme suurimpia muutoksia. On tärkeätä, että kunnat osallistuvat maakuntahallinnon perustamista koskevaan keskusteluun, Viljanen sanoo sähköpostissa.

Viljanen toteaa, että maakuntauudistukseen sisältyy vielä merkittäviä ongelmia ja avoimia kysymyksiä. Hän huomauttaa, että kukaan siirtyvistä työntekijöistä ei tiedä edes uutta organisaatiotaan tai yksikköään, vaikka uudistuksen toimeenpanoon on enää jäljellä aikaa vain noin 1,5 vuotta.

– Ongelmana on se, ettei isoja kaupunkeja irrotettu uudistuksesta. Maakunnat ovat lähes jokainen pienempiä kuin yksinään kukin kuudesta suurimmasta kaupungista. Nyt ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi HUS, Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat 80 % Uudenmaan maakunnan palveluista. Palvelutuotannon tuottavuuskasvu on lähes yksinomaan kiinni näistä neljästä, Viljanen sanoo.

– On esitetty, että Uudenmaan maakunnan aloitustilanteessa sen budjetissa on vähintään 300 miljoonan euron vaje. Jos tämä vaje täytetään supistamalla kuntien valtionosuuksia Uudellamaalla, se heikentää kaupungeille jääviä palveluja. Jos se taas täytetään supistamalla Uudenmaan sote-palveluja, aiheutetaan merkittävä nykyisen sosiaali- ja terveystoimen palvelutason lasku erityisesti isoissa kaupungeissa. Maakuntauudistus aiheuttaa merkittävän ongelman myös kuntien rahoituksen näkökulmasta. Vaikka tulotasomme putoaa lähes kolmannekseen, investointitarve ei juuri vähene, Viljanen jatkaa.

Viljanen huomauttaa, että pääkaupunkiseutu yksin tuottaa noin 30 prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta. Hänen mukaansa pääkaupunkiseudulle maakuntahallinnon perustaminen on tarpeetonta.

– Uudistus hajauttaa useaan organisaatioon erityisesti lapsia ja nuoria koskevat asiat, mikä on erityisen haasteellista. Näitä kysymyksiä ei ole juurikaan valmisteltu, Viljanen katsoo.

Eniten Vapaavuoren linjoilla asiassa on Tampereen Lyly, joka sanoo suoraan, että ilman korjauksia uudistus saa mennä. Hän sanoo toivovansa todella koko Suomen kannalta, että muun muassa työllisyys- ja yrityspalveluiden valuviat voidaan vielä korjata.

– Uudistuksen ilmiselvät valuviat on voitava vielä korjata, ennen kuin eduskunta on hyväksynyt esityksen. Jos niitä ei kyetä korjaamaan, olisi parempi, että uudistus ei toteutuisi esitetyssä muodossa, Lyly sanoo sähköpostissa.

Espoo on eri linjoilla

Espoon osalta sote- ja maakuntauudistusta kommentoi Espoon kaupunginhallituksen ja Uudenmaan liiton hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok.). Hänen mielestään uudistus pitää viedä läpi, koska sen tarve on kiistaton ja nyt esillä oleva malli on merkittävä edistysaskel ja vie tilannetta oikeaan suuntaan. Espoo vaatii kaupungeilta rakentavia korjausehdotuksia eduskunnalle, joka käsittelee uudistuspakettia parhaillaan.

–Espoo ei ole lähtenyt mukaan kaupunkina siihen, että tämä pitäisi hylätä ja aloittaa taas kerran ihan kokonaan alusta, jolloin ei koskaan tiedetä, missä vaiheessa tällainen uudistus syntyisi, Markkula sanoo Uudelle Suomelle puhelimessa.

Oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman on kokoamassa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustoja yhteiseen ”hätäkokoukseen” pikaisesti vielä ennen eduskunnan sote-päätöksiä. Markkulan mukaan Espoo kannattaa kokousta vain, jos se pidetään rakentavassa hengessä korjausehdotuksia pohtien. Espoo ei haluaisi samanlaista kokousta kuin Helsingissä, missä lähinnä äänestettiin kyllä tai ei uudistukselle.

–Ei tässä muodossa, että se olisi hätäkokous, jonka tehtävänä on antaa vain julistus, että ei käy, Markkula sanoo.

Vantaan Viljasen mukaan yhteiskokouksen valmistelut ovat edenneet ja hän uskoo kokouksen toteutumiseen.

– Olen saanut sen käsityksen, että kaikkien pks-kaupunkien kannanotot ovat varsin kriittisiä, Viljanen sanoo.

Kaikilta tuli kritiikkiä

Kaikki vastaajat kritisoivat uudistusta, myös Markkula, joka vaatii muun muassa erilaisia siirtymäkausia maan eri osiin, sillä pääkaupunkiseudulla on kyse paljon suuremmasta muutoksesta kuin pienissä kunnissa. Markkulan mielestä laki on nyt kirjoitettu turhan hallintolähtöisesti ja sitä pitäisi kääntää asiakaslähtöisyyteen, koska jokainen huolehtii jatkossa yhä enemmän omasta terveydestään.

Markkula kaipaa myös keskustelua soten valinnanvapauden toimivuudesta ja peräänkuuluttaa huolellista valmistelua valtaviin työntekijäfuusioihin.

Markkula kiittelee Vapaavuoren kokoaman C21-yhteisön toimintaa, jossa Suomen 21 suurinta kaupunkia vahvistaa yhteistyötään. C21 on ilmaissut huolensa siitä, ettei sote- ja maakuntauudistuksessa tunnisteta kaupunkien merkittävää roolia hyvinvointiyhteiskunnan ja kasvun mahdollistajana.

–Yhdestä asiasta olen hyvin samoilla linjoilla Vapaavuoren kanssa. Se on, että kaupunkien rooli korostuu ja kasvaa, Markkula sanoo ja huomauttaa, että on nähnyt muutoksen Euroopassa työskenneltyään siellä tiiviisti.

Markkula toimii Euroopan alueiden komitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hänen mukaansa kaupunkipolitiikan merkitys kasvaa: kaupungit tekevät yhä enemmän yhteistyötä kaikenlaisten yritysten kanssa ja kantavat yhä suurempaa vastuuta uudistustyöstä.

Pääministeri Sipilä on uhannut kaataa hallituksen, jos uudistus kaatuu, ja Vapaavuori on todennut uskovansa uudistuksen kaatumiseen. Muut vastaajat eivät lähde ennustamaan, mutta Markkulalla on tähänkin selkeä mielipide: hän ei usko poliitikkojen toivovan ennenaikaisia vaaleja.

–Kyllä ne merkit pikemminkin ovat, että tämä uudistus menee eduskunnassa läpi, Markkula sanoo.

