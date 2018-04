Keskustan riveistä tyly kuitti Petteri Orpolle:”Nuorille ja opiskelijoille tarjotaan pelkkää kylmää kättä”

Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Auli Piiparisen mukaan kokoomuksen valtiovarainministeri Petteri Orpon linja vaarantaa Suomen nuorison tulevaisuuden.

Orpo sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa lauantaina tavoittelevansa veronkevennyksiä syksyn budjettiriihessä.

–Talouskasvu ei saa tyssätä työvoimapulaan. Kehysriihessä panostetaan työllisyyteen, aktiivimallin korjaamiseen ja eriarvoisuuden helpottamiseen, Orpo linjasi.

Auli Piiparinen muistuttaa, että samaan aikaan Orpo on kuitenkin toistuvasti varoittanut kehysriihikeskustelussa “jakovaarasta”, kun on puhuttu panostuksista eriarvoisuuden vähentämiseen tai koulutukseen.

–Opiskelijoille on jäämässä kasvavan opintovelan lisäksi kasvava valtionvelka. Nuorille ja opiskelijoille tarjotaan pelkkää kylmää kättä kokoomuksen Orpolta, hän sanoo.

–Nyt on panostettava tulevaisuuteen, nuorisoon ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Koulutus huutaa lisäpanostuksia lähes vuosikymmenen kestäneiden leikkausten jäljiltä. Nuorisotakuu tarvitsee lisäpanostuksia ja perustulokokeilun jatko on vaarantumassa hallituskumppaneiden vastahakoilun vuoksi. Veronkevennyksiä parempi vaihtoehto on myös lyhentää Suomen yli sadan miljardin euron velkataakkaa, Piiparinen jatkaa.

Valtiovarainministeri torjui lauantaina jälleen myös perusturvan indeksijäädytysten perumisen liian kalliina.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo esitti keskiviikkona indeksijäädytysten lopettamista vuoden 2019 alusta, koska ”jakovaraa on kohtuullisesti” talouden kasvaessa yli odotusten.

–Lähtökohta kehysneuvotteluihin on, että pidämme kiinni hallitusohjelmasta ja talouspolitiikan linjasta. Joudun muistuttamaan, että ei edelleenkään ole mitään jakovaraa. On vain jakovaara, Orpo vastasi Elolle perjantaina Twitterissä.

