”Työttömien joukossa on myös niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita työllistymään – onko se joku tabu?”

Kansanedustaja Ben Zyskowicz ennakoi, että hallituksen kehysriihessä tehdään ensi viikolla aktiivimalliin liittyviä päätöksiä.

–On myönnettävä, että aktiivimallia on täydennettävä. Tulee parannusta muun muassa siihen, mitkä kurssit hyväksytään aktiivisuusehdon täyttämiseen. On myös niin, että työvoimapalveluihin tarvitaan lisää rahaa. Uskon, että jo ensi viikon kehysriihessä tästä tehdään päätöksiä, hän kommentoi BenTV-videoblogissaan Verkkouutisissa.

Kelan tuoreiden tietojen mukaan noin puolet työttömistä täytti aktiivisuusehdon ensimmäisellä tarkastelujaksolla, joka päättyi maaliskuun lopussa.

–Totta kai valtaosa työttömistä on halukkaita täyttämään aktiivisuusehdon. Mutta onko se joku tabu tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa, ettei voi sanoa, että työttömien joukossa on myös niitä, jotka eivät eri syistä ole kiinnostuneita työllistymään nyt tarjolla olevilla ehdoilla nyt tarjolla oleviin töihin, Zyskowicz kommentoi.

–Minun mielestäni on täysin selvää, että tällaisiakin ihmisiä on ja syyt ovat ihan ymmärrettäviä. Ensinnäkin on nämä kannustinloukut, osa työttömistä kokee, että työn tekeminen ei ole mielekästä, hän jatkaa.

Zyskowiczin mukaan totta on myös se, että osa näistä ihmisistä on toimeentulotuella, joten työttömyysturvan leikkaus ”ei tunnu heillä missään”, koska toimeentulotuki nousee.

–Tärkeämpää olisi nyt keskustella, että mitä tähän saakka tiedetyn perusteella olisi pyrittävä tekemään. Se on ainakin selvää, että työmarkkinoiden käytettävissä eivät ole kaikki nyt työttömyyskortissa olevat ihmiset ja heitä pitää auttaa muilla tavoin, Zyskowicz huomauttaa.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 työttömyysturvan maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Kela korostaa, että sen torstaina julkistamat tiedot ovat vasta arvioita, sillä koko ensimmäisen tarkastelujakson tiedot on kerätty vasta noin 10 prosentilta Kelan työttömyysturva-asiakkaista.

