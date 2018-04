Aseistakieltäytyjäliitto: ”Vapautuslain kumoaminen merkitsisi ajatuksen-, uskonnon- ja omantunnon vapauden kaventumista”

Aseistakieltäytyjäliitto ottaa kantaa puolustusministeriön perjantaina asettamaan työryhmään, jonka tarkoitus on arvioida Jehovan todistajat asevelvollisuudesta vapauttavan poikkeuslain muutostarpeet.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että ryhmän työ ei voi keskittyä ensisijaisesti siihen kysymykseen, onko Jehovan todistajien vapauttamiselle asevelvollisuudesta perusteita. Liiton mukaan huomio tulee kiinnittää siihen, että Suomi ainoana EU:n jäsenmaana edelleen tuomitsee aseistakieltäytyjiä säännönmukaisesti pitkiin vapausrangaistuksiin.

Aseistakieltäytyjäliitto muistuttaa, että aikaisemmin vallitsevaa tilannetta on arvostellut YK:n ihmisoikeuskomitea.

–Sen arvostelu ei perustu yhdenvertaisuuteen, vaan ajatuksen-, uskonnon ja omantunnonvapauteen, joiden toteutumista vapausrangaistukset rajoittavat. Ihmisoikeuskomitea esittikin ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisena ratkaisuna vapautusmahdollisuuden laajentamista koskemaan myös muita vakaumuksellisia aseistakieltäytyjäryhmiä. Vapautuslain kumoaminen merkitsisi ajatuksen-, uskonnon- ja omantunnon vapauden kaventumista, liitto toteaa tiedotteessaan.

Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee sitä, että puolustusministeriön asettamassa työryhmässä ovat edustettuina vain puolustusministeriö ja pääesikunta. Lisäksi tehtävänannossa mainitaan, että työryhmän esitys ei saa ”vaarantaa yleistä asevelvollisuutta”.

–Työryhmän esitys ei saa vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumista. Sen tulee ottaa toiminnassaan ihmisoikeusnäkökulma vahvasti huomioon ja kiinnittää huomionsa aseistakieltäytymisen ihmisoikeusulottuvuutta tuntevien tahojen argumentteihin, liitto vastaa.

Useissa asiantuntijaselvityksissä on päädytty aiemmin siihen, että vapautus on ristiriidassa perustuslain kanssa. Nykytilaa on pidetty ongelmallisena erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta. Jehovan todistajien vapauttamista koskeva laki on aikanaan säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina vuonna 1987 ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa.

Helsingin hovioikeus päätti helmikuussa vapauttaa vankeuteen tuomitun totaalikieltäytyjän rangaistuksesta, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Jos ratkaisu säilyy korkeimmassa oikeudessa, totaalikieltäytyjä välttää Suomessa rangaistuksen ensimmäistä kertaa koskaan. Suomen käytäntö vapauttaa vain yhteen uskontokuntaan kuulumisen perusteella ase- ja siviilipalveluksesta on hovioikeuden arvion mukaan syrjivä ja vastoin perustuslain syrjintäkieltoa.

