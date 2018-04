Ay-pomolta suorat sanat Juha Sipilän hallitukselle: ”Viime vuosien kaikkien sähläysten äiti”

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas sanoo, että syytä tämänkertaiseen historialliseen työmarkkinakierrokseen ei ole vaikea löytää.

–Se on viime vuosien kaikkien sähläysten äiti, Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikka. Vanhaan kaskenpolttajan tyyliin rakenteita poltetaan tuhkaksi ja raunioihin istutetaan uusliberalistisia nauriita. Ryöstöviljelyn kiima on vallannut myös rakennustyönantajat, Suokas kirjoittaa blogissaan.

Rakennusliitto julisti viikolla lakkoon seitsemän rakennustuoteteollisuuden yritystä sekä näiden tytäryhtiöiden työt, joissa työntekijöiden työehtoihin sovelletaan rakennustuoteteollisuuden työehtosopimusta. Rakennusliitto aikoo lisäksi ilmoittaa myöhemmin uusista toimista, mikäli nyt kerrotut toimet eivät vauhdita työehtosopimusneuvotteluja.

Suokas kuvailee työtaistelua massiiviseksi ja mahdollisesti pitkäksi.

–Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on ollut aikaisemminkin. Neuvottelijoilla on kuitenkin ollut tahtoa ja taitoa välttää lopullinen yhteentörmäys. Puolin ja toisin esityksiä on viilailtu ja lopulta saavutettu kompromissi, joka on ollut osapuolten hyväksyttävissä. Nyt tämä ei ole ollut mahdollista. Työnantajapuolen kokeneilta neuvottelijoilta on otettu pallit pois. He ovat joutuneet postipoikina tuomaan Elinkeinoelämän keskusliiton terveiset. Minkäänlaista neuvotteluvaraa ei ole ollut, hän sanoo.

Suokas kuvailee Suomen rakennusalan työmarkkinajärjestöjen yhteistyön olleen ihailun kohteena ”Eurooppaa myöten”.

–Harmaan talouden torjunnassa olemme edelläkävijöitä koko maailmassa. Työn tekemisen muotoja on virtaviivaistettu ja työehtosopimukset on kehitetty äärimmäisen yksinkertaisiksi, helpoiksi kaikkien käyttää ja ymmärtää. Nyt yhteistyötä ollaan vetämässä vessanpöntöstä alas. Hallituksen esimerkkiä seuraten yritysjohtajat aikovat panna Rakennusliiton polvilleen tai jopa vetää oven läpi saranapuolelta.

Vastapuoli, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari on varoittanut lakon aiheuttavan suurta vahinkoa rakennusalalle. Hänen mukaansa lakko uhkaa jopa viivästyttää asuntojen ja muiden rakennusten valmistumista.

Lue myös: Työnantajapuoli äimistelee lakkojulistusta: ”Miksi kovapalkkaisille rakennusmiehille pitäisi maksaa lähes tuplakorotukset?”