Juha Sipilä vihjasi aktiivimallin korjauksista: ”Kaksi asiaa ainakin on tutkittavana”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan tällä hetkellä hallituksessa pohditaan ainakin kahta muutosta aktiivimalliin.

–Kaksi asiaa ainakin on tutkittavana: on keskusteltu liittojen järjestämistä koulutuksista ja omaehtoisen koulutuksen liittämisestä näiden hyväksyttyjen toimien joukkoon. Silloin myös netin välityksellä pystyy koulutusta hankkimaan. Tavoitteenahan on, että kaikki käyty koulutus on sellaista, että se tukee työllistymistä, hän kertoi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan ole Sipilän mukaan tulossa aktiivitoimiin luettavaksi ainakaan vielä.

– MTK:n perustama työnvälitystoiminta oli mielestäni hyvä esimerkki siitä, mikä voi johtaa pidempään tai täysaikaiseen työsuhteeseen, hän totesi.

Aktiivimalli kakkosen eli omaehtoisen työnhalun mallin eteenpäinviemisestä pääministeri oli vaitonaisempi.

–Tämä omaehtoisen työnhaun malli oli lausunnoilla jo syksyllä. Haluamme saada tästä aktiivimallista tarkkaan tilanteen selville ja myös työvoimahallinnon puolelta resurssitilanteen selville, hän kommentoi.

–Aktiivitoimia tarvitaan jatkossakin. Sikäli kun näin ehdotuksen, joka vuodenvaihteen tienoilla on eteenpäin vietävissä. On kuitenkin tärkeää, että saamme yksityiskohtaisen tiedon siitä, miten aktiivimalli on toiminut. En lupaa pysäyttää aktiivimalli kakkosen valmistelua vaan se on vastuuministerin asia pohtia sitten, kun tästä ensimmäisestä mallista on tarkkoja tietoja, Sipilä jatkoi.

Malli, jota kutsuttiin aluksi aktiivisen työnhaun malliksi ja myöhemmin omatoimisen työnhaun malliksi, tehostaisi työnhakijoiden omatoimista työnhakua ja selkiyttäisi työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia. Uusi velvoite toisi työttömälle 60 päivän karenssiajan, jolloin työttömyysturvaa ei makseta, jos hän ei hae työtä keskimäärin kerran viikossa.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan niin sanottu aktiivimalli 2 on yhä hallituksen harkinnassa, mutta siitä ei ole tehty päätöksiä.

Kelan tuoreiden tietojen mukaan noin puolet työttömistä täytti aktiivisuusehdon ensimmäisellä tarkastelujaksolla, joka päättyi maaliskuun lopussa.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 työttömyysturvan maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Kela korostaa, että sen torstaina julkistamat tiedot ovat vasta arvioita, sillä koko ensimmäisen tarkastelujakson tiedot on kerätty vasta noin 10 prosentilta Kelan työttömyysturva-asiakkaista.

Ensi viikolla kehysriihessä puhutaan Sipilän mukaan muun muassa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta.

–Meillä on työryhmät tehneet jo töitä sen eteen, mitä toimia tarvitaan tämän kohtaanto-ongelman korjaamiseksi, eli että avoimet työpaikat saadaan täytettyä.

Sipilä mainitsee esimerkkinä muuntokoulutuksen.

–Meillä on pulaa esimerkiksi metallialan yrityksissä ja täsmätoimilla voidaan saada ihmisiä näihin töihin.

Kehysriihessä ei Sipilän mukaan sen sijaan puhuta veronkevennyksistä.

–Olemme veroista keskustelleet ja päättäneet, että ne käsitellään sitten budjettiriihessä, ei nyt kehysriihessä.

Sipilä oli pääministerin haastattelutunnilla luottavainen sen suhteen, että sote-uudistus menee lopulta läpi eduskunnassa.

–Lähden hyvin rauhallisesti siitä, että tätä uudistusta on nyt käsitelty tämänkin hallituksen kaudella kolme vuotta. Nyt tämä pitää saada maaliin. Kun tämän vastustamiseen käytetty energia ruvetaan käyttämään tämän uudistuksen toimeenpanoon, niin siitähän tulee maailman paras. En olisi ihan varma siitä, äänestääkö oppositio yhtenäisesti tässä asiassa, hän totesi.

Pääministerin mukaan kyseessä on myös poliittisen järjestelmän kannalta tärkeä kysymys.

–Vastuulliset voimat oppositiossa joutuvat pohtimaan tätä.