Ekonomisti synkkänä kehysriihestä: ”Odotettavissa useita kiistanalaisia leikkauksia”

Hallituksen kuntapäätökset eivät ole niin ruusuisia kuin hallitus julkilausumissaan antaa ymmärtää, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kehysriihtä ennakoivassa blogissaan.

Hallitus kokoontuu huomenna kaksipäiväiseen kehysriiheen, jossa käydään läpi talousnäkymät ja tarkistetaan valtion budjettitalouden kehys. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimivalta rajautuu käytännössä ensi vuoteen, jolloin pidetään seuraavat eduskuntavaalit.

– Kuluvan vuoden kehysriihessä tehdään siis vaalibudjetti, jossa perinteisesti on kasvatettu julkisia menoja ja jaettu äänestäjille veronalennuksia. Jakovaran vaara on erityisesti suuri nyt, kun vaalibudjetin teko ajoittuu hyvään suhdannetilanteeseen, Punakallio luonnehtii, joskin valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on julkisuudessa korostanut, ettei jakovaraa ole ja puhunut pikemminkin jakovaarasta.

Punakallion mukaan akuutteja kipupisteitä vuodelle 2019 on kolme: valtionosuudet, valtionosuudet ja valtionosuudet. Hänen mielestään kuluva hallituskausi on ollut ”jälleen kerran kuntien valtionosuusleikkausten kulta-aikaa” ja valtionosuuksia on leikattu esimerkiksi kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen, vuosityöajan pidentämisen, indeksileikkausten ja perustoimeentulotuen maksatuksen Kela-siirron rahoittamiseksi.

– Kun lasketaan yhteen tämän hallituskauden kaikki kuntiin kohdistuvat toimenpiteet, kiky-leikkaukset mukaan lukien, niin toimien yhteisvaikutus painuu reippaasti miinukselle. Saldo hätyyttelee vieläkin syvempiä vesiä, jos samojen päätösten vaikutusarviot tehtäisiin todellisilla eli kuntataloudessa oikeasti realisoituneilla tuotto- ja säästöarvioilla.

Punakallio harmittelee, että ensi vuosi näyttää jatkavan edellisvuosien linjaa, mikä tarkoittaa kunnille ”useita kiistanalaisia tai epärealistille säästöarvioille rakentuvia valtionosuusleikkauksia”.

– Hallituksen mittava lainsäädäntötehtailu on nimittäin nostanut valtion menojen kasvun aivan kehyksen ylärajoille. Tuolloin perusteettomienkin valtionosuusleikkausten poistaminen on hyvin vaikeaa, koska se lisäisi yksi yhteen valtion kehysmenoja ja edellyttäisi säästöjä muissa valtion menoerissä.

Punakallion mukaan tiukasta kehyksestä huolimatta kuntien ”kukkarolla ei saisi enää leikkiä”, vaan perusteettomat valtionosuusleikkaukset tulisi perua. Lisäksi hän kehottaa pitämään kiinni hallitusohjelman sitoumuksista kompensoida kunnille täysimääräisesti laajenevista tehtävistä syntyvät kustannukset.

– Kuntaliiton viesti kehysriiheen on siis, että valtionosuuksien jatkuva leikkaaminen on lopetettava. Kymmenen vuoden aikana kuntien valtionosuusprosentti on laskenut kuin lehmän häntä, ja valtionosuuksien osuus kuntien verorahoituksesta on supistunut useilla prosenttiyksiköillä. Samaan aikaan kuntien mahdollisuudet kiristää kunnallisveroprosenttejaan näyttävät tulleen tiensä päähän.

Punakallio muistuttaa, että valtionosuusjärjestelmään ollaan tuomassa kovaa vauhtia uudenlaisia kannustinelementtejä, joiden osuus koko valtionosuusmäärärahasta nousee kehyskauden loppupuolella varsin merkittäväksi.

–Tällaisten kannustinjärjestelmien kriteeristö tulee työstää tarkoin, ja päätös järjestelmien käyttöönotosta tulee tehdä vasta, kun järjestelmien todetaan kannustavan kuntia oikeasti tavoiteltuun suuntaan.