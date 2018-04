Helsinki alentaa nopeusrajoituksia: Tonttikaduille 30 km/h koko kaupungissa

Helsinki on päättänyt alentaa katuliikenteen nopeusrajoituksia. Tonttikatujen nopeusrajoitus laskee 30 kilometriin tunnissa kaikilla asuinalueilla.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaupungin katuverkon nopeusrajoitusten uudet määrittämisperiaatteet. Tiedotteen mukaan päätös yhdenmukaistaa nykyistä käytäntöä siten, että jatkossa kaikkien asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 30 km/h. Lisäksi muun muassa kantakaupungin pääkatujen nopeusrajoitus laskee 40 kilometriin tunnissa.

– Helsingin niemen alueen nopeusrajoitus on 30 km/h, paitsi pääkaduilla ja niiden jatkeena olevilla reiteillä Länsi- ja Eteläsatamaan, joilla rajoitus on 40 km/h. Muutos ei laske nopeusrajoituksia koko kaupungissa. Teollisuusalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 40 km/h ja moottoriväylien nopeusrajoitus on 60-80 km/h. Pääkatujen nopeusrajoitus on esikaupunkialueilla 50 km/h ja kantakaupungissa Hakamäentien eteläpuolella 40 km/h, kaupunginhallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Kaupungin mukaan nopeusrajoitusten alentamisen perusteina on muun muassa liikenneturvallisuuden parantuminen.

– Muita tavoitteita ovat muun muassa melun, liikenteen häiriöherkkyyden ja onnettomuuskustannusten vähentäminen sekä liikenteen välityskyvyn, ilmanlaadun, viihtyisyyden sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

Matka-aikoihin muutosten arvioidaan vaikuttavan ”vähäisesti ja pääasiassa vain ilta- ja yöaikoina”.