Sipilän hallitus aloittaa viimeisen kehysriihensä: Huomioi nämä 5 pointtia

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus kokoontuu tänään ja huomenna hallituskautensa viimeiseen kehysriiheen, jossa sovitaan käytännössä valtion ensi vuoden budjetin raameista. Uusi Suomi kokosi viisi merkittävää teemaa koskien kehysriihtä.

Kehysriihi alkaa tänään kello 12 ja päättyy huomenna keskiviikkona. Jo etukäteen on ollut erimielisyyttä siitä, onko kehysriihessä jakovaraa. Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elon mukaan jakovaraa on kohtuullisesti, mutta valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tyrmäsi puheet. Työllisyys nousee kehysriihen keskiöön. Sipilän mukaan riihen painopistealueina ovat työttömyyden parantaminen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantaminen.

1. Koulutus

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi aiemmin Uudelle Suomelle, että hallitus valmistautuu kehysriiheen erityisesti siitä näkökulmasta, miten voidaan varmistaa, että nyt hyvin virinnyt kasvu Suomessa ei jää osaajapulasta kiinni. Yhtenä peukalosääntönä on pidetty sitä, että miljoona suomalaista pitäisi kouluttaa uudelleen seuraavan kymmenen vuoden aikana, mihin myös Orpo on viitannut työelämän tarpeiden kehittämisessä. Orpon mukaan ”niitä askeleita” otetaan myös kehysriihessä.

Uuden Suomen tietojen mukaan hallitus saattaa luvata ammatilliseen jatkuvaan oppimiseen lisärahaa kehysriihessä, mutta täyttä varmuutta ei ole. Uudelleen- ja täydennyskoulutus on esiintynyt merkittävänä teemana myös työmarkkinajärjestöjen puheissa. Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitus harkitsee kuukauden tai parin mittaisten koulutusten tarjoamista rakennemuutosalojen työntekijöille. Lisäksi hallituksen riveistä on kerrottu, että muuntokoulutuksen lisääminen on kehysriihen listalla. Korkeakoulut saivat jo viime vuoden lopulla kymmenen miljoonaa euroa uusien muuntokoulutusohjelmien käynnistämiseen.

2. Työttömyysturvan aktiivimalli

Sipilä on ilmoittanut, että kehysriihessä linjataan parannuksia työttömyysturvan aktiivimalliin, joka tuli voimaan vuoden alussa ja keräsi nopeasti ärhäkkää vastustusta. Hänen mukaansa on keskusteltu ainakin kahdesta muutoksesta, liittojen järjestämistä koulutuksista sekä omaehtoisen koulutuksen liittämisestä hyväksyttyjen aktiivitoimien joukkoon. Tällöin myös netin välityksellä pystyisi hankkimaan koulutusta. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan ole Sipilän mukaan tulossa aktiivitoimiin luettavaksi ainakaan vielä. Jo aiemmin esillä ovat olleet työvoimatoimistoihin kohdennetut lisäresurssit.

Kehysriihestä odotettiin Uuden Suomen tietojen mukaan linjauksia myös niin sanotusta aktiivimalli 2:sta eli omaehtoisen työnhaun mallista. Työministeri Jari Lindström (sin.) kuitenkin sanoi viime torstain kyselytunnilla, ettei malli ole tulossa riiheen ja sen kanssa on ”tiettyjä ongelmia”.

3. Pienituloisten asema

Hallituspuolue sinisten ryhmyri Elo on vaatinut indeksijäädytysten lopettamista vuoden 2019 alusta, mikä on kokoomuksesta tyrmätty. Elo kuitenkin sanoi tänä aamuna Ylen aamu-tv:ssä, että siniset nostavat asian esille ja siitä ainakin keskustellaan. Elo on linjannut, että sinisten mielestä kehysriihessä on löydettävä keinoja, joilla vähävaraisten asemaa parannetaan. Siniset ovat pitäneet lisäksi esillä puheenjohtajansa Sampo Terhon esitystä pienituloisten lukiolaisten oppimateriaalilisästä.

Myös keskustan eduskuntaryhmä toivoo keinoja heikompiosaisten tilanteen helpottamiseen. Ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Suomenmaalle, että keinoja etsitään professori Juho Saaren raportista. Hän mainitsi ylivelkaantuneet ja asunnottomat. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ilmoitti jo eilen maanantaina, että pikavippien sääntelyä kiristetään ja lainan korkokatto laajennetaan yli 2000 euron luottoihin, joka mainitaan myös Saaren raportissa.

4. Tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoitus

Panostuksia tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoitukseen (TKI-rahoitus) on vaadittu laajassa rintamassa, mutta hallitus ei ole antanut asian suhteen lupauksia. Panostukset ovat muun muassa työmarkkinajärjestöjen vaatimuslistalla ja niitä on tasaiseen tahtiin vaadittu myös oppositiosta. Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto tähtää visiossaan ja tiekartassaan siihen, että vuoteen 2030 mennessä TKI-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on neljä prosenttia, kun se on pudonnut nykyisin 2,8 prosenttiin. Sama tavoite ja vuosiluku sisältyvät myös opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmisteltuun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon.

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto teetti asiasta kyselyn puolueiden poliittisen kentän toimijoille. Eniten haluja nostaa TKI-rahoitusta on vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n parissa. Väittämästä ”TKI-rahoituksen osuutta pitäisi kasvattaa 2,8 prosentista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta seuraavalla hallituskaudella” on jokseenkin tai täysin samaa mieltä SDP:n kenttäväestä 78 prosenttia sekä kokoomuksen ja keskustan kenttäväestä 70 ja 67 prosenttia. Aula Researchin toteuttamaan sähköiseen kyselyyn vastasi 12.3.–4.4.2018. Vastaajia oli yhteensä 1003, joista suurin osa oli kunnanvaltuutettuja sekä puolueiden paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen hallitusten jäseniä.

Tieteentekijöiden liiton mukaan TKI-rahoituksen korotuksia varten olisi ”ehdottomasti tarvittu” yritystukiuudistus, jota valmistellut työryhmä lopetti erimielisenä.

5. Yritystuet

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) johtama yritystukityöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen yritystukien leikkaamisesta ja varsinainen leikkausesitys jäi siten hallitukselta saamatta. Parlamentaarisen työryhmän yhtenä tavoitteena oli vapauttaa tukirahoja muualle. Pekkarisen työryhmän epäonnistumista on ryöpytetty julkisuudessa laajasti ja jo ennen tietoa esityksen kaatumisesta – myös hallituspuolueiden riveistä. Lue lisää: ”Täydellinen epäonnistuminen”, ”Rohkeus loppui” – Ministeri sai parjatun yritystukiraportin

Pääministeri Sipilä on sanonut, että yritystuista käydään kehysriihessä keskustelu. Toisaalta hän on ollut epäileväinen sen suhteen, että ainakaan suuria päätöksiä yritystukien suhteen riihessä saataisiin aikaiseksi.