HS: Valtio voi saada yllättäen 1,5 mrd € josta hallitus neuvottelee kehysriihessä

Hallitus on neuvotellut kehysriihessä noin 1,5 miljardin euron yllätyspotista, jonka valtio voisi saada valtion rahoitusyhtiö Finnveralta, kertoo Helsingin Sanomat.

Asian lehdelle vahvistaa kaksi keskusteluja tuntevaa lähdettä.

Summa ei vaikuta kehysriiheen, jossa päätetään menoista, eikä menokattoa voi ylittää. Sen sijaan summa voi vaikuttaa ensi vuoden budjettiin, jonka liikkumavaraa yllätyspotti kasvattaisi merkittävästi. Summa tulisi mahdollisesti kevään lisäbudjettiin, joka tulee yleensä voimaan heinäkuusta.

Rahoilla lyhennettäisiin todennäköisesti valtionvelkaa, mutta HS spekuloi lisäksi mahdollisuudella keventää verotusta.

Lehden mukaan kyse on siitä, että Finnvera maksaisi takaisin loput lainat, jotka se on saanut valtiolta globaalin finanssikriisin jäljiltä. Yhteensä Finnvera lainasi kolme miljardia, joista puolet on jo maksettu takaisin.

Alkuperäisen aikataulun mukaan lyhennykset olisivat jatkuneet suunnilleen 2020-luvun puoliväliin. Kolmen neuvotteluja tuntevan lähteen mukaan Finnvera on kuitenkin kassanhallintasyistä esittänyt koko summan takaisin maksamista valtiolle tänä vuonna.

Takaisinmaksu nousi esille viime vuoden lopulla ja se on ollut virkamiesvalmistelussa, mutta hallituksen päätöstä asiasta ei vielä ole.

Hallitus kokoontui eilen tiistaina puoliltapäivin kehysriiheen, joka on jatkunut tänä aamuna yhdeksältä. Neuvottelujen päätteeksi järjestetään tiedotustilaisuus myöhemmin tänään.

HS:n mukaan kehysriihessä on pöydällä paljon asioita, joista osa hiertää hallituspuolueita. Sopua on yritetty löytää pitkään esimerkiksi työaikalaista, joka on esillä neuvotteluissa. Sen sijaan neuvottelut ovat edenneet muuntokoulutuksen, ylivelkaantumisen sekä aktiivimallin korjausten osalta.