MTV paljasti oman tv-pomon rikostutkinnan: Epäillään kuvanneen seksikumppaneitaan salaa – poliisi tutkii videoita

Poliisi tutkii tapausta, jossa epäillään MTV:llä työskennelleen tv-päällikön kuvanneen salaa seksikumppaneitaan, kertoo MTV.

Kaksi naista oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön.

Itä-Uudenmaan poliisi on löytänyt miehen hallusta videot neljästä naisesta, joiden kanssa hän on harrastanut seksiä, mutta poliisi ei vielä tiedä, onko kaikissa tapauksissa kyse luvatta kuvaamisesta. Kaikkia naisia ei ole vielä kuulusteltu. Ilmeisesti mies on ainakin kahdessa tapauksessa myöntänyt kuvanneensa seksiä kumppanin tietämättä.

– Hän on myöntänyt teot. Selvitämme vielä asiaa, käymme nauhoja läpi tarkemmin. Onhan se mahdollista, että niitä (uhreja) on vielä lisää, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen MTV:lle.

Epäilty on MTV Oy:ssä työskennellyt päällikkö, joka on vapautettu tehtävistään toistaiseksi rikostutkinnan ajaksi. MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund sai eilen tiistaina tietää rikostutkinnasta ja sanoo, että MTV:llä on nollatoleranssi seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ahdisteluun, kiusaamiseen tai toisen ihmisen alistamiseen. Hänen mukaansa lopulliset päätökset tehdään, kun saadaan lisätietoa. Mies itse on katunut tekoaan ja ollut avoin tapauksen paljastuttua.