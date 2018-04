Näkökulma: Yli 100 000 työtöntä on piilossa – heihin aktiivimalli oikeasti tähtää

Hallitus yrittää kehysriihessään keksiä, voisiko aktiivimallia vielä jotenkin muuttaa.

Se on varsin ymmärrettävää. Etenkin kun eduskuntavaalit järjestetään ensi vuonna ja aktiivimalli on juuri leikkaamassa 93 342 äänestäjältä Kelan maksamia työttömyystukia ja 140 944 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen sen kumoamiseksi.

Samassa mielessä on ymmärrettävää, että niin kutsutun aktiivimalli kakkosen eteneminen on joutunut vaikeuksiin. Sinänsä se vaikuttaa kahdesta uudistuksesta harmittomammalta. Se kun ei patista ketään töihin tai kursseille, vaan tekemään yhden työhakemuksen viikossa. Selvennyksesi vielä, että työttömillä on nykyisinkin velvollisuus hakea työtä. Mutta nyt tämä uudistus on kohdannut niin suuria oikeudellisia vaikeuksia, että niitä ei julkisuudessa kerta kaikkiaan pysty selittämään saatikka pysty edistämään koko uudistusta.

Kinkkistä, hyvin kinkkistä.

###

Toimittajana saan monesti kuulla kysymyksen, mitä mieltä itse olen koko uudistuksesta. Ja pakko sanoa, ettei vastaus ole ihan helppo. Aktiivimalliin nimittäin sisältyy näkökohtia, jotka julkisuudessa peittyvät väittelyyn siitä, kuinka paljon hallitus puhujasta riippuen joko vihaa työttömiä tai aktivoi heitä takaisin työelämään.

Vaikka malli monelle päällisin puolin tältä näyttääkin, tarkoitus on työmarkkinoiden näkökulmasta estää työttömien valuminen työvoiman ulkopuolelle.

Karkeasti yksinkertaistaen Pekka ei ole työtön vaikka hänellä ei ole työtä. Pekka on työtön vasta kun hän hakee töitä. Ja oikeasti olen sitä mieltä, että näiden eri työ-alkuisten käsitteiden taakse piiloutuu koko aktiivimallin idea.

###

Työttömyys lasketaan työvoimasta, johon kuuluvat kaikki 15–74-vuotiaat, jotka joko ovat työssä tai hakevat työtä.

Ja nyt kun Pekka ei hae työtä, vaikka työ kyllä kelpaisi, hän ei ole ”työtön” sanan virallisessa merkityksessä. Hän on ”piilotyötön”. Piilotyöttömäksi taas päätyy, kun ei ole neljään viikkoon jaksanut kirjoittaa uutta työhakemusta vaikkapa siksi, että kaikkiin edellisiin on saanut vastaukseksi:

”Kiitos hakemuksestasi! Tällä kertaa…”

Eikä ole mitenkään yllättävää, että vuoden 2008 jälkeen piilotyöttömyys kasvoi yhtäjaksoisesti vuoteen 2016 asti, jolloin se oli suurimmalla tasolla koko 2000-luvulla, 126 000 piilotyötöntä.

Aktiivimallin idea onkin varmistaa, että nyt, kun kasvu vihdoin tuli Suomeenkin, mahdollisimman moni hakeutuisi työmarkkinoiden käytettäväksi, eikä pysyisi piilotyöttömänä. Tähän OECD:kin Suomea patisti vuoden 2016 maaraportissaan.

Ja olen kyllä sitä mieltä, että on ihan oikein, että työtön on oikeastikin ”työtön” eikä vain ”piilotyötön”.

###

Työllisyyden kasvattaminen on tärkeää ennen kaikkea siksi, että kohta joka neljäs suomalainen on eläkeläinen. Väestöennusteiden mukaan 26 prosenttia suomalaisista on yli 65-vuotiaita vuonna 2030. Ja vielä: väestöennusteen on jo nyt havaittu olevan pielessä, koska syntyvyys on heikkoa. Viime vuonna syntyi noin 50 000 lasta, kun väestöennuste odotti syntyvyyden pysyvän 57 000 syntyneen lapsen tasolla.

Työllisyyttä seurataan työllisyysasteella. Sillä taas ei ole oikeastaan mitään tekemistä työttömyyden tai työvoiman kanssa, koska työllisyysaste lasketaan täysin eri joukosta. Työllisyysaste on niiden osuus kaikista 15–64-vuotiaista, jotka ovat viikon aikana tehneet vähintään yhden tunnin työtä.

Siis yhden tunnin työtä viikossa. Lisää aiheesta Tilastokeskuksen erikoistutkija Anna Pärnäsen blogista.

Kun Sipilän hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin, alkaa aktiivimallin työvelvoite saada selvää tilastokikkailun sivumakua.

Työllisyysaste nousi tammikuussa 70,9 prosenttiin ja lukua nostivat 25 000 määrä- ja osa-aikaista palkansaajaa. Rehellisyyden nimissä en millään usko, että nuo 25 000 tai edes valtaosa heistä olisi tunnin työläisiä.

###

Osa-aikatyön kasvu huolestuttaa palkansaajaliikkeessä ja SAK syyttää aktiivimallin luovan Suomeen ”silpputyön markkinat”.

”Nyt sieltä täältä nousee palveluja, jotka työllistävät työttömiä 18 tunnin ajaksi tai lyhyeksi aikaa, vaikka toiveena oli uusien pysyvien työpaikkojen luominen. Pahimmillaan aktiivimalli pakottaa työttömän silpputöiden vastaanottamiseen ja kasvattaa riskiä pitkittyvään riippuvuuteen työttömyysturvasta”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi tiedotteessa.

Huoli silpputyön markkinoista on sinänsä aito, mutta jotakin outoa on tavassa, jolla palkansaajaliike vastustaa osa-aikatyön syntymistä. Eikö palkansaajaliikkeen tavoitteena pitäisi pikemminkin olla varmistamassa, että osa-aikatyötä syntyy reilusti eikä ”silpputyönä”?

Koska oikeasti Suomen työllisyystilastot erottaa Ruotsin, Norjan ja Tanskan tilastoista aikalailla vain yksi asia: osa-aikatyöllisten selvästi pienempi määrä.

Vertailu on helpointa aloittaa Norjasta ja Tanskasta, joiden väkiluku vastaa suurin piirtein Suomen 5,49 miljoonaa. Norjassa on vähän vähemmän porukkaa ja Tanskassa vähän enemmän.

Kokoaikatyölliset (Eurostat, 2017, Q4)

Norja: 1 898 000

Tanska: 2 068 100

Suomi: 2 033 700

Osa-aikatyölliset (Eurostat, 2017, Q4)

Norja: 647 200

Tanska: 686 300

Suomi: 376 700

Kun Ruotsin väkiluvun suhteuttaa Suomeen, ovat luvut samanlaisia kuin Norjassa ja Tanskassa: kokoaikatyöllisiä 2 miljoonaa, osa-aikatyöllisiä reilut 600 000.

Jotakin Suomen työmarkkinoissa on varmaan pielessä, kun yli 200 000 suomalaiselle ei synny osa-aikatyötä.

###

Entä sitten se aktiivimallin leikkuri?

Kyllä kieltämättä hiukan hämmästyttää, mihin tätä keppiä käytetään. Helpommin olisi ymmärrettävissä, että leikkurin uhalla usutetaan pysymään työvoimassa eli tekemään vaikkapa se yksi työhakemus viikossa. Mutta että leikkauksen uhalla paisutetaan työllisyysastetta 18 tunnin työpätkillä, siinä on jotakin ällistyttävää.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.