Suomalaisten keskieläke maassa yli 3700 €/kk – Suomi saattaa irtisanoa Portugalin verosopimuksen

Suomen ajaman uuden verosopimuksen käsittely ei ole edennyt Portugalissa, Kauppalehti kertoo. Hallitus saattaakin irtisanoa nykyisen sopimuksen omaehtoisesti.

Valtioneuvosto käsittelee asiaa torstaina yleisistunnossaan. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT.

Asiakohta on kirjattu yleisistunnon asialistalle muodossa ”Hallituksen esitys eduskunnalle tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi”.

Vanha sopimus mahdollistaa sen, että Suomessa kertyneitä yksityisen sektorin eläkkeitä voi nostaa Portugalissa verovapaasti. Myös suomalaisia asunto-osakkeita voi myydä maksamatta Suomeen veroa.

Eläketurvakeskuksen Työeläke-lehti kertoi äskettäin, että Portugalissa asuvilla suomalaisilla on korkein keskieläke kaikista niistä maista, joihin Suomesta maksetaan eläkettä. Portugalissa asuvien suomalaisten keskimääräinen kokonaiseläke on peräti 3760 euroa kuussa. Vertailun vuoksi esimerkiksi Espanjassa asuvien suomalaisten keskieläke on 1930 euroa kuussa, ja Ruotsissa asuvien eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke on vain 270 euroa kuussa.

SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava Timo Harakka jätti joulun alla kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaati voimatoimia vuonna 2016 solmitun uuden sopimuksen saattamiseksi voimaan.

– Jos Portugalista ei lähikuukausina saada tietoa uuden sopimuksen hyväksymisen edistymisestä, on vuonna 1970 tehdyn sopimuksen irtisanominen uudelleen ajankohtainen, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) totesi Talouselämän haastattelussa tammikuussa.

Lähde pääosin: Kauppalehti, Perttu Räisänen