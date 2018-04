Juuri nyt: Hallitus lisää työnantajien valtaa – irtisanominen helpottuu

Työnantajien valta lisääntyy hallituksen kehysriihen päätöksillä. Tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä. Irtisanominen helpottuu alle 20 hengen yrityksissä ja alle 30-vuotiaita työttömiä palkattaessa työsuhteen määräaikaisuudelle ei enää vaadita perustetta.

Hallitus on kertonut tiedotustilaisuudessaan, että se valmistelee työsopimuslain muutoksen, jonka tarkoituksena on ”keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä”. Muutoksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä, koska huono työntekijä on irtisanomisen vaikeuden vuoksi riski pienyrityksille.

Lisäksi hallitus ”asettaa yt-lakia koskevan selvityshankkeen, jonka yhteydessä arvioidaan muun muassa kollektiivisen irtisanomisen perusteita”. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kuitenkin sanoi Uudelle Suomelle tiedotustilaisuudessa, ettei tässä asiassa ole tarkoituksena järjestää "suurta yllätystä".

Samoin hallitus helpottaa nuorten työllistämistä päättämällä, että työnantaja saa jatkossa työsopimuslain muutoksen myötä tehdä kolme kuukautta työttömänä olleen, alle 30-vuotiaan työnhakijan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä.