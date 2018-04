”Todella iso asia yrittäjille – Nyt voi irtisanoa henkilön joka ei sovi yritykseen”

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari uskoo, että hallituksen kehysriihen päätös irtisanomisten helpottamisesta alle 21 työntekijän yrityksissä on merkittävä asia pienille yrityksille.

– Nyt otettiin hallituksen kehysriihessä tärkeitä askelia kohti positiivista yrittäjyys-yhteiskuntaa. On todella iso asia 270 000 yrittäjälle, että alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä voidaan henkilöperusteisesti myös irtisanoa sellainen henkilö, joka ei kerta kaikkiaan sovellu kyseiseen yritykseen. Joskus kemiat eivät vaan kerta kaikkiaan pelaa yhteen, Jaskari kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Suomen noin 280 000 yrityksestä valtaosa on alle 10 hengen yrityksiä. Hallitus uskoo, että yksilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen pienentää epäonnistuneen rekrytoinnin riskiä ja siten rohkaisee pienyrityksiä työllistämään. Lue lisää: Hallitus lisää työnantajien valtaa – irtisanominen helpottuu

– Kaikki me olemme olleet töissä sellaisissa työpaikoissa, jossa on yksi kaveri, jolle ei vaan työ maistu ja joka vielä yrittää heikentää työilmapiiriä. Nykyisin yrittäjän on pakko yrittää jaksaa, koska irtisanomisia pystyy tekemään tuotannollis-taloudellisista syistä. Isoissa firmoissa voidaan kaveri siirtää jonnekin toiselle osastolle, mutta muutaman hengen yrityksissä se on mahdottomuus, Jaskari kirjoittaa.

– Nyt on totta kai myös yrittäjillä näytön paikka. Ennen teiden mahdollisia eroamisia on kaikkien aina katsottava peiliin. Monta kertaa yhden sormen osoitettua kohti kiistakumppania, kolme sormea osoittaa itseään. Toivon että tämän jouston ansiosta yhä useampi löytää töitä, koska riski uuden ihmisen palkkaamisesta pienenee huomattavasti.