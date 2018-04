Uusi liike Paavo Väyryseltä: ”Tähän olisi saatava pikimmiten täysi selvyys”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen eroaa perustamastaan Kansalaispuolueesta.

–Tällä hetkellä Kansalaispuolueella on kolme hallitusta, joista yksikään ei ole oikeustoimikelpoinen. Valtataistelu on johtanut oikeudenkäynteihin, jotka ovat halvaannuttaneet puolueen pitkäksi aikaa. Tässä tilanteessa olen päättänyt erota Kansalaispuolueesta. Puoluehallituksen jäsen olen siihen saakka, kunnes saadaan aikaan laillisesti kokoon kutsuttu jäsenten yleinen kokous, joka valitsee uuden hallituksen, hän kertoo Puheenvuoron blogissaan.

Väyrynen uskoo, että hän voi Kansalaispuolueesta erottuaan ”kai kiistatta osallistua” keskustan puheenjohtajan vaaliin Sotkamon puoluekokouksessa.

–Tähän olisi saatava pikimmiten täysi selvyys, hän kommentoi.

Väyrynen sanoo, ettei hänellä tällä hetkellä ole varmaa tietoa siitä, voiko hän pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi.

–Kukaan puolueen johdosta ei ole ollut minuun minkäänlaisessa yhteydessä. Tieto on ollut ristiriitaista, ja se on kulkenut vain julkisuuden kautta, hän kertoo.

Keskusta on ilmoittanut aikovansa tarkentaa sääntöjään niin, ettei puheenjohtajaehdokas saa olla toisen puolueen jäsen edeltävän vuoden aikana. Väyrysen tie nousisi siis pystyyn, jos sääntömuutos ehditään hyväksyä puoluekokouksessa ennen puheenjohtajavaalia. Puolueen nykyisten sääntöjen mukaan on mahdollista, että puheenjohtajaksi valitaan henkilö, joka on juuri ennen puoluekokousta eronnut toisen puolueen jäsenyydestä.

Väyrynen perusti Kansalaispuolueen kaksi vuotta sitten, mutta ei eronnut keskustan jäsenyydestä. Hän on edelleen keskustan kunniapuheenjohtaja. Kansalaispuolue hajosi maaliskuun alussa kahtia.

