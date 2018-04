Eduskunnassa tiukka väittely suomalaisten pisteytyksestä – Ministeri: ”Puistattava jo vertauksenakin”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) tyrmäsi eduskunnan kyselytunnilla tiedot, joiden mukaan suomalaisia pisteytettäisiin terveystietojen pohjalta sote-uudistuksen jälkeen.

–Me emme ole luomassa järjestelmää, jossa yksityisen kansalaisen arvoa määriteltäisiin pisteyttämällä, se on puistattava jo vertauksenakin, Saarikko vastasi asiasta ensimmäisenä kysyneelle sosiaali- ja teveysvaliokunnan puheenjohtajalle Krista Kiurulle (sd.).

Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina, että jokainen suomalainen pisteytetään sote-uudistuksessa sen mukaan, miten paljon hän rasittaa terveydenhuoltoa.

Saarikko korosti kyselytunnilla, ettei sote-uudistuksen tavoitteena ei ole pisteyttää kansalaisia heidän terveytensä tai sairautensa pohjalta. Hän muistutti myös, etteivät sote-keskukset, yksityiset tai julkiset palveluntuottajat, valitse asiakkaitaan, vaan kansalaiset valitsevat sote-keskuksen ja valintaa on mahdollista muuttaa puolen vuoden välein.

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) totesi, että tarve tehdä pisteytys kaikista suomalaisista on seurausta aikeista kaupallistaa sosiaali- ja terveydenhuolto.

–Olisiko aika perääntyä mallista, jonka korjaamiseen tarvitaan kansalaisten hinnoittelua terveydellisten riskien perusteella, hän kysyi.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja-Henriksson kysyi suoraan, onko hallitus valmistellut suomalaispotilaiden pisteytysjärjestelmää.

Vai onko se THL:n oma asia? Syntyykö uusi rekisteri? Miten turvataan, ettei nämä tiedot vuoda vääriin käsiin?

Saarikko korosti Suomen vahvaa tietosuojaa.

–Ei ole tarpeellista eikä oikein keskustella suomalaisten terveystietojen turvallisuudesta samaan aikaan kun keskustellaan Facebookin tietojen luovuttamisesta. Suomessa on vahva tietosuoja, jota sote noudattaa, ministeri sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz syytti samassa yhteydessä oppositiota kansalaisten hämmentämisestä väärillä tiedoilla.

–Tähän saakka oppositio on sanonut, että tämä on hirveää kermankuorintaa, että jokainen sote-keskus haluaa saada asiakkaiksi vain niitä terveitä kolmekymppisiä lenkkeileviä nuoria aikuisia. Nyt teille on ilmeisesti vuoden päästä valjennut, että terveen hoitamisesta maksetaan vähemmän kuin sairaan hoitamisesta, hän kuittasi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Saarikko vakuuttivat keskiviikkona, ettei pisteytys tapahdu henkilötasolla, vaan taustalla on yksilökohtaisia tietoja, mutta tieto kansalaista koskevasta korvauksesta toimitetaan sote-palveluiden tuottajille anonyymisti ryhmiteltynä.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on vaatinut THL:lta selvitystä siitä, minkä lain perusteella THL katsoo voivansa toimia julki tulleella tavalla.

Lue myös:

Ministeri vakuuttaa: Sote-pisteytys ei sittenkään henkilökohtainen

THL rauhoittelee pelkoja sote-pisteytyksestä: ”Emme ole luomassa uutta rekisteriä”

Kansalaisten ”sote-pisteytys” yllätti tietosuojavaltuutetun – vaatii THL:ltä selvitystä