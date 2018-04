Antti Rinne perkaa Sipilän esimerkin – ”Ei ymmärrä yhtään mitään työelämästä”

”Tuo kommentti kertoo, ettei ymmärrä yhtään mitään työelämästä, työlainsäädännöstä ja siitä, mikä tilanne nyt on.”

Näin tuhahtaa oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pääministeri Juha Sipilän (kesk.) näkemyksille irtisanomiskriteerien muuttamisesta.

Sipilä havainnollisti Talouselämän haastattelussa hallituksen aikeita omalla esimerkillään. Siinä ajokorttinsa ajokiellon vuoksi menettävä pienen yrityksen työntekijä voitaisiin irtisanoa ainakin määräajaksi, kunnes ajokielto on kärsitty.

–Sehän on nykylain peruste lomauttaa työntekijä! Rinne tyrmää Sipilän esimerkin.

–Sellaista ”väliaikaista” irtisanomista lainsäädäntö ei tunne laisinkaan. Mutta sen sijaan se tuntee kyllä lomauttamisen sen perusteella, että tulee tilapäisesti estyneeksi tekemään työtä. Minusta tuo kertoo karulla tavalla, miten vähän pääministeri ymmärtää työelämän asioita, hän jatkaa.

Rinne huomauttaa, ettei yrityksen edes tarvitse maksaa lomautetulle työntekijälle palkkaa, vaan tämä on oikeutettu korvaukseen työttömyyskassastaan.

Hallitus ilmoitti kehysriihen yhteydessä haluavansa tasapainottaa irtisanomiskriteerejä siten, että yksilöllisiä irtisanomiskriteerejä höllennettäisiin alle 20 ihmistä työllistävissä yrityksissä. Vastaavasti tiukennettaisiin tuotannollisin ja taloudellisin syin annettavien potkujen ehtoja.

Rinne vieroksuu puhetta pykälien ”tasapainosta” ja korostaa, että ne ovat täysin eri asioita, joilla ei ole mitään keskinäistä suhdetta. Täysin samaa mieltä hän on kuitenkin siitä, että tuotannollisin ja taloudellisin syin saa Suomessa potkut liian helposti.

Entinen liittojohtaja katsoo, että käänne tapahtui 1990-luvulla korkeimman oikeuden ratkaisun myötä.

–Yhtäkkiä korkein oikeus alkoi tulkita, että sinun työn ei tarvitse olla vähentynyt, vaan että työ ylipäätään on vähentynyt ja siksi voidaan irtisanoa. Että kunhan jonkun työ vain on vähentynyt, niin voidaan irtisanoa, Rinne toteaa.

Rinteen mielestä käsittämättömintä hallituksen ehdotuksessa on se, että erikokoisille yrityksille olisi jatkossa erilaiset säännöt. Tämä ei Rinteelle käy ja hän painottaa, että kaikille on oltava samanlaiset säännöt.

–Ihmisten työsuhteiden vähimmäisehdot ja työsuhdeturva eivät ole kilpailutekijöitä. Sellaiseksi maaksi SDP ei halua Suomen koskaan muuttuvan, missä kilpaillaan siitä, mikä on pienin palkka, millä tullaan töihin tai mitkä ovat huonoimmat ehdot. Se on mennyttä maailmaa. Ja Sipilän hallituksen ehdotukset juuri johtavat menneeseen maailmaan sadan vuoden taakse.

”Takiaispuolue astui taas miinaan”

Työministeri Jari Lindström (sin.) toppuutteli jo kuohuntaa toteamalla Kauppalehden mukaan, että kyse on ”tahtotilan ilmauksesta”. Samassa yhteydessä hän sanoi hallituksen seuraavan työllisyyslukuja tarkasti, ”jos lainsäädäntö saadaan läpi”.

Suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajan on vaikea ymmärtää, miksi työntekijöissä halutaan synnyttää pelkoa esittämällä ”tahtotilan ilmauksia” julkisuuteen.

–Minusta tuntuu, että Lindström on tajunnut, että nyt on taas miinaan tullut astuttua, jos ajattelee hänen henkilökohtaistakin tulevaisuuttaan ja tämän takiaispuolueen kannatuslukemia. Aika vaikea on nähdä, että tällainen toilailu voisi vahvistaa heidän kannatustaan.