Rinne: ”Tukien maksamiseen pitää olla syy” – SDP tyrmää perustulon, uudessa mallissa ”3 eroa kokoomukseen”

Suurin oppositiopuolue SDP katsoo, että sosiaaliturvajärjestelmän tulee vastaisuudessakin edellyttää syytä tukien maksamiselle. SDP:n perjantaina julkaisemassa sosiaaliturvauudistuksessa ei siis ole kyse perustulosta, vaikka esityksessä puhutaankin yleis- ja takuuturvasta.

SDP:n tänään esittelemä ”yleisturva” on kolmiportainen sosiaaliturvamalli. Sen kolme tasoa ovat takuutaso, yleistaso ja aktiivitaso. Tarkoituksena on, kuten kaikilla muillakin puolueilla, yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja vähentää tukien määrää ja hakemusruljanssia.

Mallin pohjana on asumistuki, jonka SDP säilyttäisi toistaiseksi ennallaan. Asumistukimenot nousivat viime vuonna ensimmäistä kertaa yli kahteen miljardiin euroon.

– Asumistukijärjestelmä säilyisi ennallaan alkuvaiheessa, kunnes on riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja – sitten vasta voidaan asumistuki miettiä uudelleen, Rinne sanoo Uudelle Suomelle.

Asumistuen päälle tulee ensin takuutason tuki. Se on ”tarveharkintainen ja viimesijainen toimeentuloturva” eli turvaverkko, ”joka takaa kaikille Suomessa asuville turvan silloin, kun yleistason syytä ei ole”. Tuki ei kuitenkaan ole vastikkeetonta perustuloa, sillä velvoitteiden kuten työn vastaanottovelvollisuuden laiminlyöminen johtaa takuutason alentumiseen.

– Meidän mielestä tästä eteenkin päin tarvitaan syy sille, että maksetaan yhteisistä rahoista sosiaaliturvaa. Sen täytyy pitää sisällään tarveharkinta, ja sitten siihen liittyy ansioelementti sekä aktiivielementti, Rinne esittelee Uudelle Suomelle.

Seuraavan tason eli yleistason piiriin pääsee erilaisilla syillä kuten työttömyyden, opiskelun, vanhemmuuden, tilapäisen sairauden ja työkyvyttömyyden perusteella ja siihen sisältyy useita eri nykytukia. Yleistasoon sisältyy myös ansio-osa, jonka suuruus määräytyy aiempien ansioiden perusteella.

Kolmas taso mallissa on aktiivitaso, jolla pyritään kannustamaan erilaiseen aktiivisuuteen. SDP:n määritelmä tälle aktiivisuudelle on laaja, sillä siihen luetaan mukaan myös vapaaehtoistyö, järjestötoiminta sekä ei-tutkintoon tähtäävä koulutus.

SDP:n esityksen ongelma on, että se ei sisällä minkäänlaisia lukuja tai hahmotelmia tukien euromääräisestä tasosta. Rinne korostaa mallin keskeneräisyyttä.

– Nyt puhutaan uuden järjestelmän rakenteesta, ei ole määritelty tarkkaa hintaa millekään kohdalle vielä, Rinne sanoo.

Hän kertoo, että yksi sormiharjoitus on tehty lukuja käyttäen. Tässä laskelmassa, joka Rinteen mukaan ”ei liity mitenkään todellisuuteen”, tukien yleistaso ilman ansioturvaa ja asumistukea oli 750 euroa kuukaudessa.

”Meidän mallissa ei missään tapauksessa tapahdu kenellekään etuuden menetystä”

– Se tarkoittaisi, että pari sataa miljoonaa euroa tulisi lisää [valtion menoihin]. Mutta tämä on puhdas harjoitus, Rinne korostaa.

Rinteen mukaan yleistuen arvon määrittäisi se, mikä on kuluttajatutkimusten perusteella määritetty kohtuullinen kulutustaso. Nordea-pankin ekonomisti Olli Kärkkäinen huomauttaa, että tämä väistämättä nostaisi sosiaaliturvamenoja nykyisestä.

Yleistason sitominen kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen nostaisi sos.turvan tasoa. Kun tämä yhdistetään tiedotustilaisuuden tietoon että kenenkään tilanne ei mallissa heikkene, on malli väistämättä kallis. Jos työnteon kannustimia halutaan parantaa, on kustannus vieläkin suurempi — Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) 13. huhtikuuta 2018

3 eroa kokoomukseen: Kenenkään etuuksia ei leikata

Rinne uskoo, että sosiaaliturvan uudistuksesta on tulossa olennainen vaaliteema ensi kevään eduskuntavaaleihin. Hän kertoi Uuden Suomen pyynnöstä myös, miten SDP:n malli eroaa kokoomuksen esityksestä uudeksi sosiaaliturvamalliksi. Hänen mukaansa keskeisiä eroja on kolme.

– Meidän mallissa, kun järjestelmä otetaan käyttöön, ei missään tapauksessa tapahdu kenellekään etuuden menetystä, eli ei leikata mistään tuen osasta, Rinne sanoo.

Hänen mukaansa kokoomuksen mallissa asumistuki sulautuu muiden tukien sisään ja sen tasoa lasketaan, minkä takia ”entistä useampi tipahtaa toimeentulotuelle”.

– Tämä on keskeinen ero.

Lisäksi kokoomuksen malli pohjautuu Ison-Britannian Universal Credit -malliin, joka Rinteen sanoin ”perustuu vanhakantaiseen luokkayhteiskunta-ajatteluun”.

– Se on rakennettu niin, että jos et täytä vaatimuksia, joudut olemaan jopa puolitoista vuotta ilman korvauksia. Se rakentuu ajatukselle, että on menetettyjä tapauksia. Me luotamme ihmisiin.

Meillä voi pudota takuutasolle, mutta heti kun otat palveluita vastaan, olet takaisin järjestelmän puitteissa, Rinne sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kommentoi puolestaan, että SDP:n mallissa hyvää on syyperusteisuus, jolla ”demarit ottavat selkeää hajurakoa opposition muiden vasemmistopuolueiden, vihreiden ja vasemmistoliiton, ajamaan vastikkeettomaan perustuloon”. Lisäksi ajatus tukien yhdistämisestä yleistueksi on yhteinen.

– Vaikeisiin kysymyksiin ei saatu valitettavasti vastauksia. Asumistukien uudistamiseen ei otettu kantaa, työtulojen ja sosiaaliturvan joustava yhdistely jäi epäselväksi eikä euromääräisiä vaikutuksia avattu edes suurpiirteisesti, Satonen kuitenkin arvostelee demarien mallia.