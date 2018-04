Yle: Timo Soini varoittaa kostonkierteestä Syyriassa – ”Jos tämä purkautuu hallitsemattomalla tavalla, se olisi todella iso kriisi”

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) arvioi, että eskaloitumisen riski Syyrian kriisissä on olemassa.

– Käsitykseni on, että idän ja lännen välillä on kulisseissa keskusteltu, jottei isompaa vahinkoa pääse tapahtumaan. Kyllä tässä kostonkierteen vaara on. Jos tämä purkautuu hallitsemattomalla tavalla, se olisi todella iso kriisi. Tämä on humanitaarinen tragedia jo nyt, mutta siitä voi tulla vielä paljon pahempi, Soini kommentoi Ylen Ykkösaamussa.

Hän kertoo saaneensa tiedon Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian ohjusiskusta aamuneljän aikaan.

–Aikainen oli aamuherätys neljän aikaa ja siitä lähtien on oltu asian päällä. Tämä vastaisku oli odotettavissa, koska kemiallista asetta on mitä ilmeisemmin käytetty. Se ei voi tapahtua ilman rankaisua, se on sotarikos. Tämä tehtiin, koska tekemättäkään ei voitu olla, muuten olisi kysytty, saako kemiallista asetta käyttää.

Soini muistuttaa, että kemiallisten aseiden käytöllä on ”ikävä historia”.

–Suomikin oli mukana muutaman vuoden takaisessa kansainvälisessä operaatiossa, jossa Syyria lupasi luopua kemiallisista aseista. Näyttää kuitenkin siltä, että niitä on kuitenkin vähintään jäänyt Syyriaan varastoihin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvaili aamulla Ylen haastattelussa iskua luonteeltaan selvästi rangaistusluontoiseksi ja ennakkovaroitukseksi.

–On liian varhaista arvioida, mitä iskusta seuraa. (Venäjän presidentti Vladimir) Putin on itse kommentoinut viikon mittaan hyvin vähän Syyrian tilannetta, hänen reaktioitaan seurataan nyt tarkoin, Niinistö kommentoi.

Hän uskoo Soinin tavoin, että kulisseissa on pidetty yhteyttä, jotta tilanteen eskaloitumista voitaisiin välttää, vaikka osapuolten retoriikka onkin ollut viime päivinä kovaa.

