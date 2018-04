Tyly sote-ryöpytys konsultilta: ”Jos on pokkaa yksityistää terveydenhuolto, on oltava ymmärrystä sen seurauksista”

Liikkeenjohdon konsultti, hallitusammattilainen Minna Isoaho arvostelee sote-uudistusta suorin sanoin. Hänen mukaansa päättäjillä ei ole käsitystä siitä, mitä sote-uudistuksesta seuraa.

Hän muistuttaa Puheenvuoron blogissaan, että sote- ja maakuntauudistus on suurin hallinnon ja toimintatapojen uudistus, mitä Suomessa on koskaan sen historiassa tehty.

–On käynyt selväksi, että päättäjillä ei ole käsitystä siitä, mitä sote-uudistuksesta seuraa. Sotessa toteutuu trumpismin kaava: tehdään itselle mieluisia päätöksiä täysin välittämättä seurauksista. Poliitikot ovat omineet terveydenhuollon itselleen ja sivuuttaneet potilaat ja veronmaksajat. Moraalitonta toimintaa muka-demokratian varjolla. Tähän asti olen uskonut, että potilasturvallisuus ei ole tässä hässäkässä uhattuna, mutta näin ei valitettavasti ole, Isoaho kirjoittaa.

Isoahon mielestä sote-suunnittelussa ei ymmärretä liiketoimintamallien dynamiikkaa.

–Jos on pokkaa yksityistää terveydenhuolto, on oltava ymmärrystä sen seurauksista. Poliitikot luulevat, että he voivat pelata omia pelejään ja että he suitsivat markkinoita kapitaatiomaksulla, asiakasmaksuilla ja maakuntamallilla. He luulevat kai ihan oikeasti, että ”maakuntavaltuutetut hoitavat homman”. Ei se niin mene. Jos vapauttaa markkinat, niin sitten on annettava markkinoiden toimia.

Isoahon mukaan potilasturvallisuus on vaarassa, kun jatkohoitoon lähettäminen käytännössä vähentää yhtiön tulovirtaa.

–Ei ole yritysten vika, että ne hyödyntävät toimintaympäristön mahdollisuudet maksimaalisella tavalla. Totuus on se, että markkinat muokkaavat lopputulosta enemmän kuin kapitaatiomalli. Lisäksi iso ongelma on siinä, että toimintaa ohjaavat laatukriteerit puuttuvat.

Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina, että jokainen suomalainen pisteytetään sote-uudistuksessa sen mukaan, miten paljon hän rasittaa terveydenhuoltoa. Asiasta nousi kohu ja tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on vaatinut THL:lta selvitystä siitä, minkä lain perusteella THL katsoo voivansa toimia julki tulleella tavalla.

Minna Isoaho sanoo toivovansa, ettei Aarnio jää koskaan eläkkeelle.

–Hän näkee metsän puilta ja pitää moraalin korkealla asiakysymyksissä. Uudistuksissa on arvioitava asioita niiden sisällön mukaan.

