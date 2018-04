Ay-liikkeestä ärähdys hallitukselle: ”Tulemme selvittämään valmiutta poliittiseen lakkoon”

Palvelualojen ammattiliiton PAMin Helsinki-Uudenmaan ammattiosastot pohtivat poliittisen lakon järjestämistä vastauksena Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kehysriihessä tekemille päätöksille.

–Sipilän hallitus on kolme vuotta leikannut kovalla kädellä ja pienituloisimmat ovat joutuneet leikkauksien maksajiksi. Viimeisimmän kehysriihen päätökset kohdistavat rankkoja heikennyksiä jopa perustuslain ja EU-oikeuden vastaisesti nuoriin sekä pieniin työpaikkoihin ja saavat PAMilaisilta ammattiosastoilta täystyrmäyksen. Mikäli hallitus aikoo tehdä lakiesitykset nuorten työntekijöiden määräaikaisten työsopimusten solmimisesta ilman perustetta ja pienten työpaikkojen irtisanomissuojan heikentämisestä, tulevat ammattiosastot selvittämään jäseniltään valmiutta ryhtyä poliittiseen lakkoon, PAMin keskolaisten ammattiosaston, Stockmannin ammattiosaston, hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osaston, kauneudenhoitoalan osaston ja Järvenpään liiketyöntekijöiden puheenjohtajat sanovat yhteisessä tiedotteessaan.

Ammattiosastojen näkemyksen mukaan työelämän turvallisuuden vahvistaminen johtaisi oikeasti hallituksen esittämiin tavoitteisiin.

–Mikäli työntekijällä on varmuus työsuhteen jatkuvuudesta ja samalla koko tulevaisuudesta, heillä on pienempi kynnys siirtyä sellaisiin työpaikkoihin, joissa he pääsevät antamaan itsestään täyden potentiaalinsa. Ammatillisen reformin myötä myös ilmaisten harjoittelijoiden ketjutus lisääntyy. Epäluottamus sen sijaan saa ihmiset keskittymään epäolennaisuuksiin ja pitämään kynsin hampain kiinni myös huonommasta työpaikasta ja paikasta, johon ei halua antaa kuin välttämättömimmän panoksensa, tiedotteessa todetaan.

Kehysriihen päätöksistä eniten kohua on herättänyt ehdotus alle 20 työntekijän yritysten yksilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta sekä nuorten palkkaamisesta nykyistä helpommin määräaikaisiin työsuhteisiin.

Entinen SAK:n puheenjohtaja, ex-työministeri, SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen vaati viikonloppuna hallitusta perääntymään suunnitelmistaan.

Työministeri Jari Lindström (sin.) toppuutteli jo perjantaina hallituksen ehdotuksesta syntynyttä kuohuntaa toteamalla Kauppalehden mukaan, että kyse on ”tahtotilan ilmauksesta”. Samassa yhteydessä hän sanoi hallituksen seuraavan työllisyyslukuja tarkasti, ”jos lainsäädäntö saadaan läpi”.

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virén puolestaan on arvioinut, että rekrytointeihin liittyvät uhkakuvat ovat todellinen este työllistymiselle.

