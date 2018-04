”Kemiallisten aseiden käyttö on järkyttävä rikos - Suomen on tärkeää olla mukana torjumassa tätä uhkaa”

Suomi on tänään liittynyt jäseneksi kansainväliseen aloitteeseen, jolla pyritään edistämään kemiallisten aseiden käyttöön syyllistyneiden saamista vastuuseen teoistaan.

–Kemiallisten aseiden käyttö on järkyttävä rikos, ja kiellettyä kaikissa olosuhteissa. Siihen syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan. Kansainvälinen yhteisö ei voi katsoa läpi sormien tilannetta, jossa näiden hirvittävien aseiden käyttö on vaarallisesti arkipäiväistymässä. Suomen on tärkeää olla mukana torjumassa tätä uhkaa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, ulkoministeri Timo Soini (sin.) kommentoi tiedotteessa.

Ulkoministeriö muistuttaa, että kemiallisten aseiden käyttö on kielletty kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa ja kansainvälisessä tapaoikeudessa.

–Tätä absoluuttista kieltoa on viime vuosina haastettu ennennäkemättömällä tavalla – viimeksi Syyriassa. Yhteensä 192 maan hyväksymää kieltosopimusta on rikottu toistuvasti ilman että rikkomuksiin syyllistyneitä tahoja on saatu vastuuseen teoistaan, ulkoministeriö kommentoi.

Tällä hetkellä kansainvälisellä yhteisöllä ei ole käytössään minkäänlaista yhteistä mekanismia kemiallisten aseiden käyttöön syyllistyneiden identifioimiseksi, eikä sellaisen perustaminen ole edennyt YK:n turvallisuusneuvostossa.

Pariisissa viime tammikuussa perustettu kansainvälinen kumppanuus kemiallisten aseiden käyttöä koskevaa rankaisemattomuutta vastaan (International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons) pyrkii keräämään ja jakamaan tietoa, jonka avulla kemiallisten aseiden käyttöön syyllistyneet tahot voidaan saattaa vastuuseen teoistaan, tukea kemiallisten aseiden käyttöön liittyvien pakotteiden toimeenpanoa ja toimia foorumina yhteiselle kannanmuodostukselle kemiallisten aseiden vastaisessa työssä.

Aloitteeseen on tähän mennessä liittynyt 25 maata kaikista maanosista. Ulkoministeriön mukaan Suomen osallistuminen yhteistyöhön on johdonmukaista jatkoa Suomen aktiiviselle toiminnalle kemiallisten aseiden kieltosopimuksen ja sopimusjärjestö OPCW:n tukijana.