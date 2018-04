Jyväskylän yliopisto teki päätöksen Laura Huhtasaaren gradusta – Yle: Plagiointia, mutta vain vähän

Jyväskylän yliopiston rehtori on tehnyt päätöksen liittyen perussuomalaisten kansanedustajan ja varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren pro gradu -tutkielman plagiointiepäilyihin.

Ylen mukaan päätöksessä todetaan, että pro gradussa ei kaikilta osin ole noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä.

– Tutkielman kirjallisuusosiossa on sellaisia osioita, joissa olisi tullut olla selkeästi merkintä sitaatista ja mistä teoksesta se on otettu. Näiden plagioitujen kohtien osuus kyseisestä osiosta on noin 10 prosenttia. Uutta tietoa tuovan empiirisen aineiston puolella ei ole havaittu merkkejä, jotka saisivat epäilemään aineiston autenttisuutta, sanoo yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen Ylelle.

Kokonaisuutena kyseessä on siis hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, mutta se ei ole luonteeltaan erityisen vakava.

Yliopiston tekemän esiselvityksen tulokset liitetään Huhtasaaren pro gradun yhteyteen. Muita seuraamuksia asiasta ei tule, ja asia on loppuun käsitelty yliopiston puolelta.

Liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen nosti Huhtasaaren gradun esiin Puheenvuoro-blogissaan tammikuussa. Hän osoitti blogissaan, että tiettyjä Huhtasaaren vuonna 2003 julkaistun pro gradun kappaleita on kopioitu vanhemmista suomalaisista opinnäytetöistä joko sanasta sanaan tai lähes. Huhtasaari on merkinnyt kappaleisiin lähdeviitteet, mutta ne eivät viittaa suomalaistöihin vaan ulkomaisiin lähteisiin, eivätkä mainitut alkuperäislähteet täsmää vanhempiin suomalaistöihin kirjattujen lähteiden kanssa. Kaikkiaan Tiainen löysi gradusta kolme kyseenalaista kohtaa.

Taloustieteen professori Matti Virén totesi tammikuussa, että virheet selittyvät pääosin suomalaisten yliopistojen virheellisillä ohjeistuksilla.

