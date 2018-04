Laura Huhtasaari gradukohusta: ”Koko jutun idea oli lokakampanja”

Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari pitää kohtuuttomana, että hänen 15 vuotta sitten tekemäänsä pro graduun sovelletaan nykyisiä ohjeita.

–Koko jutun idea oli lokakampanja. Minulta pyydettiin vastausta nykyisen tieteellisen käytännön mukaisesti, vaikka 15 vuotta sitten ohjeet olivat erilaiset, Huhtasaari sanoo Puheenvuoron blogissaan.

Jyväskylän yliopiston rehtorin tänään julkistetun päätöksen mukaan Huhgtasaaren pro gradussa ei kaikilta osin ole noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä.

– Tutkielman kirjallisuusosiossa on sellaisia osioita, joissa olisi tullut olla selkeästi merkintä sitaatista ja mistä teoksesta se on otettu. Näiden plagioitujen kohtien osuus kyseisestä osiosta on noin 10 prosenttia. Uutta tietoa tuovan empiirisen aineiston puolella ei ole havaittu merkkejä, jotka saisivat epäilemään aineiston autenttisuutta, sanoo yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen Ylelle.

Huhtasaaren mukaan käytäntö on ollut pro gradu -tutkielmiin tehtävien viittausten osalta epäselvä. Hän käy blogissaan yksityiskohtaisesti läpi viittaukset, joista kohu aiheutui.

Huhtasaari huomauttaa, että puutteet pro gradussa ovat olleet sellaisia, jotka ovat varmasti olleet työntarkastajien havaittavissa.

–Vaikka tutkielman arvostelijat olisivat toimineet työssään huolimattomasti, sitä ei voida katsoa minun vahingokseni. Tutkielman arvosana perustuu joka tapauksessa kokonaisarvosteluun. On selvää, että jokaista tutkielman puutetta ei ole mahdollista yksilöidä tarkastuslausunnossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö puutteita olisi otettu kokonaisarvostelussa huomioon, hän sanoo.

–Kyllä, työssäni on huolimattomuusvirheitä, silti koen, että tämä on ollut minua kohtaan kohtuutonta, Huhtasaari jatkaa.

Lue myös: Jyväskylän yliopisto teki päätöksen Laura Huhtasaaren gradusta – Yle: Plagiointia, mutta vain vähän