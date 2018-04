Jättisiirtymä etenee: 220 000 suomalaisen työnantaja vaihtuu soten varjossa

220 000 suomalaisen palkansaajan siirtyminen uusille työnantajille valmistellaan vielä tämän vuoden aikana, kertoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk). Työntekijät siirtyvät vuoden 2020 alusta uusien maakuntien sekä lupa- ja valvontavirasto Luovan palvelukseen.

–Sitten kun meillä on maakuntavaltuustot ensi vuoden alusta lähtien, ne tekevät lopulliset nuijan kopsautukset maakuntiin siirtymisistä. Luovan osalta siirrot tekee eduskunta virkamieslain muutoksella, toteaa Vehviläinen.

Valtaosa, noin 200 000 työntekijää on sote-sektorin lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalihuollon työntekijöitä, mutta loput 20 000 muuttavat 238 eri hallinnonalojen toimistoista, virastoista ja paikallisyksiköistä 18 maakuntaan sekä uuden lupa- ja valvontavirasto Luovan 18 eri toimipisteeseen.

Vehviläinen painottaa, että hallituksella ei ole ”missään nimessä" tarkoituksena synnyttää irtisanomisia. Työntekijät siirtyvät nykyisin ehdoin, mutta heille ei myönnetä samanlaista viiden vuoden irtisanomissuojaa kuin aiemmin kuntaliitosten yhteydessä. Muutostilanne on kuitenkin luonteva paikka tarkastella, voiko työtehtäviä järjestellä uudelleen, ministeri myöntää. Hän korostaa, että päätökset ovat nyt perustettavien organisaatioiden, eikä niitä lainsäädäntötasolla ratkota. Toisaalta väki vähenee jo luonnollisestikin.

–Sote-tehtävien osalta vuoteen 2026 mennessä kolmannes nykyisestä henkilöstöstä eläköityy. Se on aika iso määrä, 60 000–70 000 ihmistä, Vehviläinen toteaa.

Tarkoitus ei myöskään ole Vehviläisen mukaan, että henkilöstö joutuisi muuttamaan, vaikka ”pienissä määrin” näin voi käydä. Uusilla maakunnilla on toimipisteitä eri kunnissa ja esimerkiksi työllisyys- ja kasvupalveluiden osalta ministeri katsoo, että ”kokonaisuus pitää olla hyvin järjestettyä eri puolella Suomea”.

Valtakunnassa ehkä jyrkimmin maakuntauudistusta on vastustanut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok). Hänen mielestään kyse on hallintohimmelistä, ja hallituksen täytyy olla tyhmä, vastuuton tai molempia ajaakseen uudistusta eteenpäin.

Vehviläinen on jyrkästi eri mieltä. Heti Helsingin kaupungintalon takana, Aleksanterinkadun toisella puolella ministeri esittelee työhuoneessaan innokkaana hallituksen laatimia infograafeja, joissa kuvataan eri virastojen ja yksiköiden "himmelin" yhdistämistä maakuntiin sekä uuteen Luova-virastoon.

Luovaan yhdistyvät nykyiset aluehallintovirastot eli avit ja Valvira. Näin esimerkiksi yritykset saisivat lupansa tulevaisuudessa yhdeltä luukulta.

–Hallinto on palvelua ja sitä tehdään ihmisten takia ja elinkeinoelämän takia. Sillä ei ole juuri merkitystä, onko kyseessä valtio, kunta tai maakunta. Silloin kun hallinnon apua tarvitaan luvitukseen, niin hakija ei mieti, kuka luvan antaa, Vehviläinen sanoo.

Uudistus on nähty elinkeinoelämän puolella selvänä parannuksena. Ympäristölupahallinto on näyttäytynyt hakijan näkökulmasta kummalliselta, kun yksi viranomainen on voinut myöntää luvan ja toinen on saattanut pian valittaa päätöksestä oikeuteen. Näin on käynyt, kun ympäristön yleistä etua valvovat ELY-keskukset ovat valittaneet luvan myöntävän aluehallintoviraston eli avin päätöksestä.

Samaan aikaan lupahakemusten on nähty vain pinoutuvan aveihin: EK:n jäsenistölleen vuonna 2016 tekemässä suuntaa antavassa kyselyssä selvisi, että keskimääräinen käsittelyaika on lähes 1,5 vuotta ja lupaa odottaa kaikkiaan noin kolmen miljardin euron investoinnit.

–Meillä pitää päästä ketterämmin liikkeelle. Joskus minua oikein hirvittää, kun näen täältä valtioneuvoston tasolta, miten esimerkiksi lainsäädäntöprosessi voi kestää vuosia ennen kuin saadaan jokin asia muutettua, Vehviläinen sanoo.

Tulevaisuudessa Luova-virastot antavat vain yhden päätöksen. Luonnonsuojelujärjestöissä ja oppositiopuolue vihreissä uudistuksen on pelätty romuttavan ympäristövalvonnan kokonaan, koska Luovaan ei perusteta yleisen edun yksikköä, joka vastaisi nykyisten elyjen tehtävää.

Vehviläinen vastaa, ettei valvontatehtävä häviä viranomaisilta, vaikka eri toimintoja tehneet noin 500 ympäristöalan virkamiestä tuodaankin nyt saman viraston alle.

–Luovan päätöksistä valitusoikeus tietysti on järjestöillä, kansalaisilla, kunnilla ja maakunnilla, Vehviläinen toteaa.

Luova-virastossa Vehviläisen mukaan toinen tärkeä seikka on se, että sillä on toimivalta koko maassa. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta nykyisillä aveilla on toimivalta vain omalla alueellaan. Uudistus tarkoittaa, että esimerkiksi ruuhkahuippuja voidaan pian tasata jakamalla niitä toisen alueen Luova-virastoon. Näin ei ole voitu nykyisin toimia tiukan toimivaltarajauksen takia.

