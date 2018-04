”Nyt rikotaan jotain mitä on rakennettu vuosikymmeniä” – Nuorten suomalaistutkijoiden karu viesti hätkähdyttää

Nuorten suomalaistutkijoiden näkemys urastaan ja työllistymisestä tutkijana on hälyttävän epävarma. Tieteentekijöiden liiton kyselyn tulos hätkähdyttää muun muassa kansanedustaja Emma Karia.

Lähes puolet nuorista tutkijoista on pohtinut siirtymistä kokonaan toiselle alalle ja toisiin tehtäviin, Tieteentekijöiden liitto raportoi kyselytutkimuksestaan maanantaina. Lisäksi yli puolet nuorista tutkijoista harkitsee siirtymistä yksityiselle sektorille.

Koulutuspuolueeksi profiloituneen vihreiden Emma Kari pitää tuloksia pysäyttävinä.

– Kuulen jatkuvasti piruilua siitä, että taasko ne vihreät puhuvat koulutuksesta. No kyllä puhumme! Ja niin pitäisi kaikkien muidenkin puhua. Tämä on maa, jonka pitäisi nojata korkeaan osaamiseen ja koulukseen. Silti Sipilän hallitus jatkaa yliopistoilta leikkaamista edelleen. Tieteentekijät eivät voi enää keskittyä tutkimukseen ja uuden kehittämiseen. Töitä ei ole. He etsivät nyt muita tehtäviä, Kari kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

– Koulutusleikkausten ongelma on se, että siinä rikotaan jotain, jota on rakennettu vuosikymmeniä. Tehty vahinko ei näy heti. Suomalaisen osaamisen voi romuttaa nopeasti, mutta sen uudelleen rakentaminen voi olla hidasta ja vaikeaa.

Kyselyn mukaan yli 70 prosenttia nuorista tutkijoista kokee huolta työuran epävarmuudesta. Tieteentekijöiden liiton tiedotteen mukaan nuoria tutkijoita huolettavat määräaikaisuudet ja pätkätyöt, työuran kaikkinainen epävarmuus, jatkuva kilpailu sekä yliopistoleikkaukset ja ”muu vallitsevasta korkeakoulupolitiikasta johtuva tutkimuskentän kurjistuminen”. Tieteentekijät itse pitävät saamiaan kyselytuloksia "karuina".

– Vastaukset eivät kerro hyvää siitä, mihin tilaan Suomen tiedeyhteisö on ajettu, Kari toteaa.