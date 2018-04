Talouspäällikölle ärähtänyt Paavo Lipponen tuli paikalle mutta vaikeni kirjanjulkistuksessa – ”No comments”

Eduskunnan entinen talouspäällikkö Pertti J. Rosila ottaa tiistaina julkaistussa muistelmakirjassaan Arkadianmäen kirstunvartija (Tammi) hampaisiinsa muun muassa ex-pääministerin ja eduskunnan entisen puhemiehen Paavo Lipposen (sd.).

Lipposen ja Rosilan välejä kiristi esimerkiksi tapaus Lipposen virka-automatkoista. Kun Rosilalle selvisi, että Lipponen käyttää virka-autoa omiin ja perheensä matkoihin, hän kertoo kirjassaan lähettäneensä Lipposelle ohjeet autonkäytöstä. Lipponen oli Rosilan mukaan reagoinut tiedustelemalla, kuka tämä oikein luulee olevansa, kun alkaa häntä neuvomaan.

– Kyllä minä sen jo silloin ymmärsin, että kun valtiomies tulee eduskuntaan ja tällainen rakkikoira alkaa räksyttää, niin ottaahan se väkisinkin päähän. Täytyy kuitenkin sanoa, että ellei Paavo olisi minua haukkunut pystyyn, olisin jäänyt monesta elämänkokemuksesta paitsi, Rosila kertoi tiistaina järjestetyssä kirjanjulkaisutilaisuudessa.

Tilaisuudessa Rosilaa vastapäätä tilaisuuden ajan hiljaa istunut ja välillä esille tulleille hauskoille tarinoille naurahdellut Lipponen kieltäytyi kommentoimasta kirjaa ja sen sisällön paikkansapitävyyttä.

– No comments, Lipponen sanoi ja pudisteli vain päätään.

Kirjan mukaan Supo laskutti eduskunnalta vuosina 2004–2007 muun muassa poliisien ylityökorvauksia ja polttoainekuluja yhteensä 91 313 eurolla huomattuaan, että eduskunta maksaa lepsusti Lipposen matkoja turvaamassa olleiden poliisien matkakorvauksia. Lisäksi eduskunnan kukkarosta maksettiin koti- ja ulkomaan päivärahat suoraan Lipposen matkoilla mukana olleille poliiseille.

”Ne eivät olleet pieniä summia, kun Lipposet kävivät lomalla mm. Thaimaassa. Tästä Supon kanssa tehdystä suullisesta sopimuksesta ajattelin, että hullu ei ole se, joka pyytää, vaan se joka maksaa”, Rosila kirjoittaa.

Laskut kulkivat Rosilan kautta, ja hän kertoo tarkistaneensa niiden olevan suullisen sopimuksen mukaisia.

”[Hallintojohtaja Kari T.] Ahonen hyväksyi laskut. Lipposta ei voi syyttää tästä sopimuksesta, koska hän tuskin edes tiesi siitä”, Rosila kirjoittaa.

Vaikka Rosilalta saavat kirjassa osansa Lipposen lisäksi niin kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.), europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) ja eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen, Rosilan mukaan kansanedustajien kanssa on lopulta ollut hyvä tehdä töitä. Vihamiehiä on 30 vuoden aikana ollut hänen mukaansa hyvin vähän.

– Kansanedustajien kanssa ongelmia tuli lähinnä silloin, kun edustaja jäi kiinni vilpistä ja vihoitteli sen vuoksi, Rosila sanoi.

Henkilösuhdemuistelmien lisäksi kirjassa käydään läpi eduskunnan rahankäyttöä. Rosilan mukaan aiemmin eduskunnan budjetissa on ollut väljyyttä, mutta vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen eduskuntaan on vaikuttanut lama, ja julkaisutilaisuudessa Rosila kertoi Lipposen laittaneen viimeisenä vuotenaan rahankäytön ruotuun.

– Viimeiset reilut kymmenen vuotta eduskunnan taloudenhoito on ollut hyvin tiukkaa. Paavon viimeisestä vuodesta alkoi, Maria Lohela on sitä jatkanut ja toivottavasti uusi puhemies Paula Risikko on samoilla linjoilla, Rosila sanoi.

Tilaisuuteen osallistunut eduskunnan rahankäyttöä Tampereen yliopistossa tutkinut Mirja Kananen sanoi, että eduskunnan rahankäyttö ei ole olennaisesti muuttunut. Siihen Maria Lohela (sin.) kiirehti vastaamaan, että vastuullinen rahankäyttö on ottanut jalansijaa.

Kirjassa mukavamman kohtelun saanut kokoomuksen Ben Zyskowicz puolestaan muisteli tilaisuudessa eduskunnan virkamiesten työaika- ja palkkakäytäntöihin liittyvää kiistaa, joka liittyi eduskunnan muita virastoja lyhyempiin työaikoihin ja pidennyksistä saataviin työaikakompensaatioihin.

– Yritin saada tähän muutosta, mutta kantapään kautta opetettiin, että Suomi on sopimusyhteiskunta. Tällaisia sopimuksia ei tehdä edes pitkällä aikavälillä. Käytin asiasta ilmaisua, että eduskunta on paikallisen sopimisen paratiisi, Zyskowicz sanoi.

