Huoli jättijärjestelmän sote-uhasta yllätti ministerin: ”On minulle kyllä uutinen, jos pitäisi paikkansa”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on huolissaan Ylen uutisesta, jonka mukaan kallista Apotti-potilastietojärjestelmää ei saataisi kokonaan käyttöön sote-uudistuksen yhteydessä. Ministeri joutui vastaamaan kysymyksiin jättihankkeesta eduskunnassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sotevalmistelujen yhteyspäällikkö Janne Aaltonen sanoo Ylelle, ettei Apotti toteudu suunnitellulla tavalla, eikä sitä voida hyödyntää kokonaisuudessaan, jos valinnanvapauslaki etenee nykyisessä muodossaan. Alkujaan tiedot piti saada kaikkien käyttöön yhdessä järjestelmässä niin perusterveydenhoidossa, erikoissairaanhoidossa kuin sosiaalitoimessa.

Sote-lait ovat laajentamassa perusterveydenhuoltoa yksityiselle puolelle, joka jäisi Ylen mukaan Apotin ulkopuolelle. Aaltonen luonnehtii Ylelle, että kolmasosan jääminen ulkopuolelle on ”melko suuri toiminnallinen ongelma”. Aaltosen mukaan helpoin ratkaisu ongelmaan olisi kirjata valinnanvapauslakiin, että sote-keskuksilla on oikeus käyttää liikelaitoksen tuottamia tukipalveluita, kuten Apottia.

Henriksson nosti uutisen esiin eduskunnassa ja huomautti, että kysymys on perustavanlaatuinen, koska integraatio on yksi soten tärkeimmistä tavoitteista. Henriksson kysyi, miltä Apotin tulevaisuus näyttää ja mitä käy ict-kustannuksille. Liki 600 miljoonan euron jättihankeen hyötypotentiaaliksi on aiemmin arvioitu noin 330 miljoonaa euroa.

”Kansallinen integraatioalusta tulee”

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) totesi, että ”ehkä kaikista vaikein asia on arvioida ict-kustannuksia”.

–Tämä on minulle kyllä uutinen, jos tämä pitäisi paikkansa, että Apotti-järjestelmä ei olisi yhteensovitettavissa muuhun järjestelmään, Vehviläinen sanoi eduskunnassa.

Vehviläisen mukaan 1,5 vuodessa täytyy tehdä ratkaisuja kansallisen integraatioalustan luomiseksi.

–2020, kun uudistus alkaa, meillä on olemassa yhteinen, kansallinen integraatioalusta, joka mahdollistaa, että tieto siirtyy, Vehviläinen sanoi.

Osa kansanedustajista ihmetteli aiemmin, miten sote-uudistukseen uppoaa jo nyt niin paljon rahaa valmisteluihin. Vehviläisen mukaan iso osa on ict-valmistelua.

Vehviläisen mukaan vaalikauden valmistelurahoista uudistukselle on annettu yhteensä 700 miljoonaa euroa. Ministeri kertoo laskeskelleensa, että yhtä suomalaista kohti se tekee noin 120–130 euroa.

–Se on minusta kohtuullinen summa, jos saamme vuosikymmenien uudistuksen aikaiseksi, Vehviläinen sanoi.

Henriksson vaati, että hallitus selvittää pikaisesti, voidaanko samaa järjestelmää todella käyttää sekä sote-keskuksessa että maakunnan liikelaitoksessa tulevaisuudessa. Hän toivoi selvyyttä asiaan jo tällä viikolla.

Huolia torpataan

Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki puolestaan sanoo Ylen uutisessa, että Apottia jatketaan vanhojen suunnitelmien mukaan, kun uutta päätöstä ei ole tehty. Hän ei usko Apotin kaatuvan sote-lakeihin.

Myös Uusimaa 2019 -hankkeen sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö toteaa Twitterissä, että Apotti tulee myös sote-keskuksille käyttöön, kuten on suunniteltu, eikä valinnanvapauslaki estä käyttöönottoa. Myös Helsingin kaupungin kansliapäällikön Sami Sarvilinnan mukaan maakunnan omat sote-keskukset voivat käyttää Apottia.

–En näe, että sote-laeissa olisi ristiriitaa kilpailuneutraliteetin kanssa. Mutta tietysti hinnanasetannan tulee olla läpinäkyvää, eikä subventoitua, hän sanoo Twitterissä.

Myös valtiovarainministeriön sote-projektijohtaja Päivi Nerg ja Vantaan sosiaalipalvelut toppuuttelevat huolia.

–Mikäli tietointegraatio vuoksi tarpeellista, voidaan tarjota myös yksityisille samoilla ehdoilla. Sote Digi ratkaisuja tehtäessä huomioitu tämä tarve, Nerg sanoo Twitterissä.

–Vantaalla Apotti käyttöönotto etenee suunnitelmien mukaan. Yksityinen tuottaja voi liittyä järjestelmään rajapintojen kautta. Tämä on otettu huomioon valmistelussa, Vantaan sote twiittaa.

