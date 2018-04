”Jokainen vuoden viivästys maksaa Suomelle miljoonia” – Portugalin verosopimuksen purkaminen eteni eduskunnassa

Hallituksen esitys Portugalin verosopimuksen irtisanomisesta eteni tiistaina eduskunnassa valtiovarainvaliokuntaan.

Esityksen lähetekeskustelussa käytettiin vain kaksi puheenvuoroa. Kansanedustaja Timo Harakka (sd.), joka joulukuussa teki Portugalin nollaverotuksesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle, kiitteli valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) toimia.

– Ministeri Orpo vastasi [kirjalliseen kysymykseen] hyvin asiallisesti ja hyvin aiheellisesti, siis siten, että näihin toimiin ryhdytään, ja nyt niihin toimiin on ryhdytty. Tärkeä tieto on myöskin se, että Orpon mukaan Espanja on vihdoin saattamassa voimaan vuonna 15 solmitun uuden verosopimuksen, ja myös Ranskan suuntaan on tehty tunnusteluja sopimusneuvottelujen käynnistämiseksi. Näin ollen voin mielihyvällä todeta, että valtiovarainministeriössä on tiedostettu, että nämä sopimukset uhkaavat Suomen veropohjaa, Harakka sanoi.

Harakan mukaan Portugalin vanhentuneen verosopimuksen irtisanominen on valitettava mutta aivan välttämätön toimenpide.

– Muistamme täällä salissa sen, että vuonna 2016 solmittiin uusi sopimus, jonka oli tarkoitus varmistaa se, että Suomen kansalaiset eivät saa Portugalin valtiolta erityiskohtelua eivätkä varsinkaan nollaverokohtelua. Nyt, ikävä kyllä, Portugalin parlamentti ei ole useista patisteluista huolimatta onnistunut tätä sopimusta ratifioimaan, Harakka sanoi.

– Tein asiasta joulun alla kirjallisen kysymyksen, jossa totesin, että jokainen vuoden viivästys maksaa Suomelle miljoonia, kun Portugali on koko ajan houkutellut verovapauksilla suomalaisia veropakolaisia 70-luvulla solmitun, vanhentuneen verosopimuksen turvin.

Sopimuksen irtisanomisesta täytyy päättää kesäkuussa, jotta uusi tilanne voisi astua voimaan 1.1.2019 alkaen.

Vuonna 1970 voimaan astunut verosopimus sallii esimerkiksi yksityiseltä sektorilta kertyneiden eläkkeiden maksamisen Portugaliin verovapaasti. Jos vanha sopimus irtisanotaan, mutta uusi sopimus ei tule voimaan, sovelletaan Suomen omaa lainsäädäntöä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden 1970 verosopimus ei enää rajoita Suomen oikeutta soveltaa kansallista verolainsäädäntöään. Näin ollen Suomessa voidaan verottaa Portugalissa asuvan Suomesta saamaa tuloa kansallisen suomalaisen lainsäädännön mukaisesti.

Myös toinen oppositiopuolue SDP:n edustaja, Ville Skinnari, oli tyytyväinen hallituksen esitykseen. Hän kyseli Orpolta, onko hallituksella suunnitelmia olla laajemminkin aktiivinen verotusasiassa Suomen EU-puheenjohtajakaudella, ”koska reikiä löytyy vielä niin kuin reikäjuustosta”.

Portugalissa asuu kaikkiaan vain 500 suomalaista eläkkeensaajaa, mutta maassa asuvien suomalaisten keskieläke on poikkeuksellisen korkea, peräti yli 3700 euroa kuukaudessa. Se on suurempi kuin suomalaisten kokonaisansioiden keskiarvo, 3 368 euroa kuukaudessa.