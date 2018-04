Potilastietojärjestelmässä ”satoja kriittisiä virheitä” – Tilaaja lopetti maksut ja harkitsi jopa rikosilmoitusta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on kärsinyt koko kevään Tiedon toimittaman Lifecare-potilastietojärjestelmän ongelmista. Toimitusjohtaja Eetu Salusen mukaan rikosilmoitustakin on harkittu, mutta tuskin tullaan tekemään, kertoo Tivi.

Salunen kommentoi Tiville, että rikosilmoituksen mahdollisuutta selvitettiin, mutta tässä vaiheessa ei ole tullut vastaan väärinkäytöstä, joka antaisi aihetta poliisitutkinnalle.

–Totta kai aina kun tehdään kokonaisarvio, niin täytyy tutkia, onko kyse ollut törkeästä huolimattomuudesta. Nyt ei näytä siltä, Salunen sanoo Tiville.

Salusen mukaan hyvinvointikuntayhtymä ”tulee ilman muuta hakemaan korvauksia” sekä suorista kustannuksista että menetetystä palvelutuotannosta. Toistaiseksi maksut Tiedolle on katkaistu.

–Emme maksa tuotteesta, joka sisältää satoja kriittisiä virheitä.

Salusen mukan Tieto tekee kuitenkin korjauksia ”hyvällä asenteella ja osaamisella”, joskin valmista tullee vasta kesällä.

Salunen arvioi maaliskuun lopussa Etelä-Suomen Sanomissa, että alustavien arvioiden mukaan ongelmista on aiheutunut miljoonavahingot. Tarkempi arvio saadaan huhtikuun loppuun mennessä.

Tiedon terveydenhuollon toimialajohtajan Kimmo Alaniskan mukaan tietyt ongelmat ilmenivät vasta tuotantokäytön aikana. Tieto on hänen mukaansa tilanteesta erittäin pahoillaan ja lupaa korjaavia ohjelmistoversioita loppukeväästä.

Tivi on kevään aikana kertonut useista Lifecaren ongelmista. Potilaille on muun muassa määrätty vääriä lääkkeitä, ja reseptien perusteella tulostettavissa lääkelistoissa on virheitä. Valvira on epäillyt, että järjestelmä on otettu käyttöön ilman riittävää testausta.

