Väyrynen kiistää väärinkäytökset ja avautuu puolueriidasta: Teki uuden tutkintapyynnön poliisille

Eurokansanedustaja Paavo Väyrynen kiistää väitteet taloudellisista väärinkäytöksistä ja vaaliraharikkomuksista blogissaan. Hän ei kuitenkaan mainitse kulukorvauksia, joiden epäselvyyksistä Maaseudun Tulevaisuus (MT) on aiemmin tänään kertonut.

Lehden mukaan Euroopan parlamentti perii suomalaismeppi Paavo Väyryseltä takaisin hänelle vuonna 2016 maksettuja matkakorvauksia. Väyrynen on pyytänyt parlamentilta asian uudelleenkäsittelyä, mutta europarlamentin puhemiehistö hylkäsi vaatimuksen. Väyrynen sanoo MT:lle, että hän aikoo valittaa asiasta Euroopan tuomioistuimeen, mikäli hänen valituksensa muuten hylätään.

MT:n mukaan europarlamentti on kiinnostunut Väyrysen kulukorvauksista myös maaliskuulta 2018, jolloin Väyrynen järjesti Oulussa Eurooppa-tilaisuuden yhtä aikaa toisen poliittisen kokouksen kanssa. MT:n mukaan Väyrynen ohjeisti kokousvieraita siitä, kuinka matkakuluja voi laskuttaa EU:lta. Väyrynen kiisti MT:lle olevansa tietoinen, että kyseisen Eurooppa-seminaarin kulukorvauksiin liittyisi ongelmia.

Puheenvuoron blogissaan Väyrynen avautuu kansalaispuolueen riidoista ja syyttää kansalaispuolueen johtoa kummallisten väitteiden levittämisestä. Kansalaispuolue hajosi maaliskuun alussa kahtia.

– Sami Kilpeläinen ja Piia Kattelus esiintyvät ahkerasti julkisuudessa Kansalaispuolueen nimissä mitä kummallisimpia väitteitä esittäen. Heidän sylttytehtaastaan taitavat olla lähtöisin myös Maaseudun Tulevaisuuden äskettäin julkaisemat minuun liittyneet kohu-uutiset. Kilpeläistä ja Kattelusta ei hidasta se, että heidän tukenaan ei ole oikeustoimikelpoista hallitusta eikä se, että he eivät nauti jäsenten suuren enemmistön luottamusta, Väyrynen kirjoittaa blogissaan.

Kattelus ja Kilpeläinen jättivät tiistaina Valtion talouden tarkastusvirastolle kantelun Väyrysen vaalirahailmoituksesta. Myös tästä käänteestä kertoi muun muassa MT. Puolue kieltää millään tavalla osallistuneensa presidentinvaalikampanjaan. Kyse on 38 000 euron summasta, josta on jo aiemmin kiistelty julkisuudessa.

Lue lisää: Rahoitus hämmensi, näin vastaa Väyrynen: ”Laskuja tuli – jos ei ollut rahaa, oli pakko lainata”

Väyrynen toistaa Kansalaispuolueen jättäneen hoitamatta sille kuuluneita presidentinvaalikampanjaan liittyviä velvoitteita esimerkiksi kerätä kannattajakortteja. Väyrysen mukaan vaalivalvojaisissa puolueen johto esiintyi pääroolissa ja puheenjohtaja esiteltiin kampanjan päästrategina. Puolueen keskeistä roolia presidentinvaaleissa osoittaa Väyrysen mielestä sekin, että sen vaalipäällikkö johti presidentinvaalikampanjaa.

– Syytökset taloudellisista väärinkäytöksistä ja vaaliraharikkomuksista ovat tietysti perusteettomia. Olen jättänyt poliisille tutkintapyynnön niihin liittyvistä ilmeisistä kunnianloukkauksista, Väyrynen kirjoittaa blogissaan.

– Omalta osaltani olen pyrkinyt pitäytymään tiukasti tosiasioihin ja välttelemään asiattomien väitteiden kommentoimista.

Väyrynen toivoo kansalaispuolueen tilanteen selvittämiseksi ylimääräistä kokousta. Hänen mukaansa siinä pitäisi valita uusi oikeustoimikelpoinen hallitus, minkä jälkeen otettaisiin kantaa vaalirahoitukseen liittyviin asioihin.

–Sekavan tilanteen selvittämiseksi olisi saatava aikaan ylimääräinen yleinen kokous, jollaisen järjestämistä kaksikymmentä jäsentä on äskettäin vaatinut. Kaikkiaan jäseniä on 33, mutta suuri osa heistä ei ole osallistunut toimintaan eikä kokouksiin tai on jättäytynyt kiistojen vuoksi sivuun. Kilpeläisellä ja Katteluksella on vain muutaman jäsenen tuki.

Väyrynen on tehnyt Kansalaispuolueen kevään kokouksista moitekanteen, johon liittyvä vastine toimitettiin hänelle kaksi viikkoa sitten. Väyrysen mukaan hän sai vasta kanteen myötä nähtäväkseen asiakirjoja, joista selvisi, että helmikuun 20. päivänä pidetyssä kokouksessa erotettiin 11 puolueen jäsentä ja tilalle otettiin kahdeksan uutta jäsentä.

– Erottamisten perusteena oli, että jäsenet eivät olleet hallituksen kokouksen ajankohtaan mennessä maksaneet edellisen vuoden jäsenmaksua. Erottamiset olivat laittomia, sillä jäsenmaksun maksamiselle ei ollut asetettu määräaikaa eikä sen maksamisesta ollut lähetetty perintäkirjettä eikä laskua.

Väyrysen mukaan erottamisia jatkettiin maaliskuussa Oulussa, ja toiminnalla pyrittiin vaikuttamaan vuosikokouksen äänivaltasuhteisiin. Käräjäoikeus on keskeyttänyt 3.3. pidettyjen kokousten täytäntöönpanon. Lue lisää: Käräjäoikeus keskeytti Väyrysen erottamisen Kansalaispuolueesta – Vastasiipi vaikenee rahasta

Väyrynen kertoo myös tehneensä uuden tutkintapyynnön poliisille, koska helmikuussa pankille oli toimitettu ote pöytäkirjasta, jossa oli muutoksia tilinkäyttöoikeuksiin, vaikkei asiaa ollut käsitelty kokouksessa.

Kansalaispuolue ilmoitti erottaneensa Väyrysen puolueesta maaliskuun kokouksessa, josta Väyrynen teki kanteensa. Väyrynen itse ilmoitti eroavansa perustamastaan kansalaispuolueesta viime torstaina.

Väyrynen perusti Kansalaispuolueen kaksi vuotta sitten, mutta ei eronnut keskustan jäsenyydestä. Hän on edelleen keskustan kunniapuheenjohtaja ja tähtää keskustan puheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa.