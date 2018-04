Konkaripoliitikot löysivät outouksia Syyrian iskuista Ylellä: ”Siinä ei ole mitään järkeä”

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) ja valiokunnan jäsen sekä entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) löysivät Syyrian viimeaikaisista iskuista erikoisia piirteitä Ylen Politiikkaradiossa.

Salolainen kiinnitti huomiota siihen, että esimerkiksi ranskalainen media ja uutistoimistot eivät vielä alkuviikosta puhuneet varmasta iskusta, vaan epäillystä iskusta, vaikka Ranskan, Yhdysvaltain ja Britannian vastaisku Syyriaan tehtiin jo viime lauantaina. Kyseessä oli vastalause kemialliselle iskulle, joka tehtiin ilmeisesti viikkoa aiemmin Itä-Ghoutassa.

Salolainen arvelee, että toistaiseksi odotetaan tietoja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tutkimusryhmältä, joka on yhä matkalla Duman kaupunkiin Itä-Ghoutaan jäätyään jumiin pääkaupunki Damaskokseen, koska sen turvallisuutta ei ole pystytty takaamaan. YK kertoi eilen, että ryhmää kohtaan oli avattu tiistaina tuli, ja se joutui palaamaan Damaskokseen.

Länsi on syyttänyt Syyriaa tutkimusryhmän työn vaikeuttamisesta. On väitetty, että Syyrian ja Venäjän joukot ovat pyrkineet hävittämään todisteita kemiallisten aseiden käytöstä, mutta Venäjä on kiistänyt asian ponnekkaasti.

Lue tarkemmin: Raju amerikkalaisväite: ”Venäjä on saattanut peukaloida todisteita kemiallisesta iskusta” – Lavrov kiistää

Iskusta on syytetty Syyriaa jo iskukaavan perusteella: Syyria on usein aiemmin syyllistynyt vastaaviin iskuihin. Lisäksi Ranska on sanonut, että sillä on todisteet Syyrian hallituksen käyttämistä kemiallisista aseista Dumassa.

Lännen vastaiskut tehtiin kemiallisten ja biologisten aseiden tutkimuskeskukseen sekä säilytyslaitokseen ja varastoon. Iskuissa on kerrottu loukkaantuneen vain kolme siviiliä.

Tuomioja uskoo, että kemiallisista aseista jää selviä jäämiä ja totuus iskusta saadaan selville, jos vain tutkimusryhmä pääsee paikan päälle. Tuomioja huomautti, että häntä kiinnostaisi saada selville vastaavia tutkimustuloksia myös lännen iskun kohteesta.

–Jotenkin tuntuu omituiselta, että ei ole yhtään kuolonuhreja. No se tietysti varmaankin perustuu siihen, että venäläisille oli etukäteen kerrottu, että pysykää poissa sieltä ja ovat kertoneet sen syyrialaisille, mutta jos siellä on ollut joku kaasuvarasto, kyllä siellä varmasti jäämiä on ja tämäkin olisi hyvä nyt saada selville, Tuomioja sanoi Politiikkaradiossa tiistaina.

Hän huomautti, että parikymmentä vuotta sitten Yhdysvallat iski Al-Qaidan väitettyyn myrkkytehtaaseen Sudanissa, mutta sittemmin osoittautuikin, että kyseessä oli tavallinen lääketehdas. Tuomioja huomauttaa, että lännen toiminnassa voi nähdä myös sisäpoliittisia motiiveja esimerkiksi Britannian osalta, eikä kaikki ole aina sitä, miltä näyttää.

Lue lisää: Oliko ohjusisku Syyriaan turha? ”Poliittisesti kaikki voivat olla tyytyväisiä - tilanne jatkuu ennallaan”

Tuomioja ihmetteli, että kemiallinen ase saa aikaan näin suuren reaktion, kun pääasian täytyisi olla se, miten Syyrian kammottava sota saataisiin loppumaan.

–Siitä ei ole mitään merkkejä näköpiirissä. Sehän voi tapahtua vain neuvottelemalla jonkinlaisella sopimuksella, josta ei tule kenenkään mielestä hyvää sopimusta, koska siellä ei ole sopimusta tekemässä sellaisia niin sanotusti ”hyviksiä”, joita me tunnustaisimme meidän arvojamme jakaviksi, Tuomioja sanoi.

”Peruslogiikka ontuu”

Salolaisen mukaan Venäjä ei missään nimessä peräänny Syyriasta, eikä tilanteesta ole helppoa ulospääsyä.

–Peruskysymys ja perusongelma minulle ainakin on tässä se, että jos se on Syyria, mitä ihmettä Syyria uskoi saavuttavansa tällaisella kemiallisella iskulla. Mikä se joko poliittinen, strateginen tai sotilaallinen etu tällaisella iskulla saavutettiin, kun Syyria on jo nyt tavallaan ollut niskan päällä tässä sodassa ja saanut tuhotuksi sille vihamielisiä joukkoja, Salolainen sanoi radiossa.

–Tämä peruslogiikka minusta tässä ontuu. Mitä Syyria olisi uskonut saavuttavansa tällä iskulla, kun se oli jo niskan päällä tässä sodassa. Tämä logiikka ei toimi tässä.

Salolainen tarkensi, ettei hän kiellä Syyrian syyllisyyttä, mutta hänellä tai kenelläkään ei toistaiseksi ole asiasta varmaa tietoa. Salolainen sanoi kuitenkin uskovansa muiden tapaan vanhan historian pohjalta, että suurin epäilty on Syyria. Silti hän on hämmentynyt.

–Jos Syyria sen teki, minä en näe mitään järkeä, mikä siinä olisi voinut olla takana. Siinä ei ole mitään järkeä, Salolainen sanoi.

Tuomioja toisti huolensa kansainvälisestä ilmapiiristä, jossa sääntöpohjainen ja yhteisiä sopimuksia kunnioittava järjestelmä on murenemassa. Tuomiojan mukaan ei haluta käyttää mekanismeja, joita esimerkiksi kemiallisten aseiden selvittämiseksi on olemassa. Tässä Tuomioja viittasi myös Britanniassa tapahtuneeseen Salisburyn myrkkyiskuun.

–On monia muitakin seikkoja, jotka tällaista ilmapiiriä ruokkivat ja se on erittäin huolestuttavaa, Tuomioja sanoi.

”Ei kerro hyvää EU:n päätöksenteosta”

Lännen iskuja on arvosteltu siitä, ettei niille kysytty lupaa parlamentilta asianosaisissa maissa. Tuomioja näkee toiminnassa ongelmia myös EU:n kannalta, sillä isot valtiot näyttävät toimivan, kuten ne haluavat ja muut jäsenvaltiot Suomi mukaan lukien joutuvat joukon jatkeeksi tilanteeseen, jossa jälkikäteen edellytetään jäsenmailta solidaarisuutta.

–Minusta tämä ei kerro hyvää Euroopan unionin päätöksenteosta. Se saattaa meidät aika hankalaan asemaan, Tuomioja sanoi.

Tuomiojakaan ei kuitenkaan tahdo sanoa, etteivätkö iskujen takana olisi juuri epäillyt syylliset. Tuomiojan mukaan lännen olisi pitänyt harkita pidempään ja odottaa tutkimustuloksia ennen iskun toteuttamista. Tällöin oltaisiin hänen mielestään oikeudellisesti ja moraalisesti täysin selvällä pohjalla, mutta nyt on jäänyt kysymysten mahdollisuuksia.

–Kaiken kaikkiaan olisimme paljon vahvemmalla pohjalla, jos nämä toimet pystyttäisiin perustamaan luotettavaan, riippumattomaan tietoon. Se juuri on osa tätä kansainvälisen järjestelmän murentamista, Tuomioja tarkensi.

Salolainen huomauttaa, että Venäjän reaktiot iskuihin ovat olleet varsin laimeita ja se on pysynyt suhteellisen sivussa. Venäjä ei ole esimerkiksi alkanut sotilaallisiin toimiin.

–Ja minä vielä sanon, että pystyykö joku tässä maailmassa antamaan minulle vastauksen siihen, et mitä hyötyä Syyrialla olisi ollut tästä iskusta. Minä en ole löytänyt sitä, Salolainen yhä hämmästeli.

–Miksi ottaa tällainen miinus ja hyökätä sinne? Tämä on minulle mysteeri.

Tuomioja totesi, että kysymys on hyvä, mutta aiemminkin on nähty, että erilaiset diktatoriset hallitsijat pystyvät tekemään tekoja, joilla ei ole mitään rationaalisia perusteita.

Tuomioja huomauttaa, että ranskalaiset ovat sanoneet, että heillä on jo neljä vuotta ollut tieto siitä, että Syyria ei tuhonnut kaikkia joukkotuhoaseitaan silloin, kun sopimus sitä edellytti ja Suomikin Syyrian aseita tuhosi.

–Jos sinulla on tieto tällaisesta sopimusrikkomuksesta, miksi et ole neljään vuoteen tehnyt yhtään mitään asialle, Tuomioja ihmetteli.

