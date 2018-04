Sinisten puoluesihteeri haluaa siirtää maakuntavaalit – ”Muutoin edessä ylitsepääsemätön tilanne”

Sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja ja varatuomari Matti Torvinen ehdottaa maakuntavaalien siirtämistä eduskunta- ja eurovaalien yhteyteen. Syyksi hän toteaa tiedotteessaan maakunta- ja sote-uudistuksen onnistumisen.

– Muutoin on edessä koko yhteiskunnan kannalta mahdollisesti ylitsepääsemätön tai ainakin kohtuuton tilanne. Minulla ei ole hetkenkään epäilystä sote- ja maakuntauudistuksen tarpeesta ja ehdotetun lakipaketin toimivuudesta. Mutta on uskallettava katsoa peiliin, kun koko yhteiskunnan etu on kysymyksessä, Torvinen sanoo tiedotteessaan.

Torvisen mukaan keskeisten valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden mielestä kaikkia sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä lakeja ei pystytä arvioimaan riittävällä asiantuntemuksella näin lyhyellä aikavälillä eli kesään mennessä.

– Lakipakettien suma on tällä hetkellä kohtuuton.

Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää lokakuussa. Eduskunta- ja eurovaalit puolestaan ovat vuorossa keväällä 2019.

– On esitettävä nöyrä vaatimus lakien asianmukaisen käsittelyn puolesta, Torvinen vetoaa tiedotteessaan.

Torvinen myös tviittasi, että maakuntavaaleja pitäisi siirtää ja euro- ja eduskuntavaalit yhdistää.