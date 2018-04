”Miltä tämä laki olisi teistä tuntunut?” – Työministerin tunnustus hiljensi pommituksen eduskunnassa

Työministeri Jari Lindström (sin.) on joutunut jo toista päivää peräkkäin opposition pommituksen kohteeksi eduskunnassa. Pommitus vaihtui kuitenkin nauruntyrskähdyksiin, kun avoimesta tyylistään tunnettu Lindström vastasi suoraan kysymykseen kiertelemättä.

Aiheena olivat kehysriihen linjaukset heikentää alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä irtisanomissuojaa ja sallia perusteettomat määräaikaisuudet alle 30-vuotiaille, yli 3 kuukautta työttöminä olleille. Eduskunnassa väännettiin asiasta jo tiistaina. Lindström oli myrskyn silmässä myös eilen keskiviikkona, kun käsiteltiin kasvupalvelulakia, jossa TE-palveluiden tarjoamista aiotaan avata yksityiselle markkinalle sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Lue lisää: ”Lopputuloksena ovat rauniot” – Työministeri joutui ryöpytykseen eduskunnassa

Tänään oppositio hiillosti Lindströmiä noin puolet kyselytunnista, mutta kesken kaiken Juho Eerola (ps.) herätti hämmennystä menneiden muistelulla, joka jo sai eduskunnan naurahtelemaan.

– Muistan hyvin, kun muutama vuosi sitten vietettiin teidän 50-vuotissyntymäpäiviänne, mukavat olivat kinkerit, mutta joskus olette, aikanaan, ollut myös alle 30-vuotias, silloin kun siellä Voikkaan tehtaalla aloititte. Miltä teistä itsestänne tällainen lainsäädäntö olisi silloin tuntunut? Eerola kysyi ministeri Lindströmiltä.

Tunnelma salissa muuttui ja nauru laajeni Lindströmin puheenvuoron aikana.

– Kiitos edustaja Eerolalle, ruvetaan muistelemaan vanhoja. Miltä olisi tuntunut? Todennäköisesti olisin haukkunut kaikki nämä esitykset pystyyn. Jos rehellisen vastauksen haluatte, Lindström sanoi ja sali nauroi.

– Mutta nyt olenkin lähes 53-vuotias ja viisaampi kuin silloin kolmekymppisenä. Olisin varmaan silloinkin toivonut, että minun eteeni, jos olisin työttömäksi silloin joutunut, olisi tehty asioita.

Lindström on jo aiemmin puhunut avoimesti omista vaikeuksistaan työmarkkinoilla. Hän nosti menneisyytensä esiin kyselytunnilla jo aiemmin ja viittasi omiin potkuihinsa ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Hän sanoi tietävänsä, mistä puhuu.

Nauruvälikohtauksen jälkeen Lindström jatkoi, ettei ole itse tarvinnut niin sanottua potkimista, sillä hän on ollut aina aktiivinen ja kouluttautunut uuteen ammattiin huomattuaan, että vanhalle ei ole enää kysyntää.

– Palaute kentältä on semmoista, että pienet yrittäjät kertovat siitä, että työllistämisen kynnys, riski työllistää on pienissä yrityksissä paljon suurempi kuin isoissa. Sen takia me haluamme myös puuttua siihen, että palkattaisiin näitä ihmisiä. Nyt meni jo kysymyskin ohi suun, kun tässä muisteltiin vanhoja, Lindström lopetti vastauksensa ja sali nauroi jälleen.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman huomautti, että keskustan oman nuorisojärjestön puheenjohtajakin on ottanut kantaa hallituksen nuorille suunnattua työehtojen heikennystä vastaan. Suvi Mäkeläisen (kesk.) mukaan toimella lisätään nuorten epävarmuutta työelämässä samaan aikaan, kun ollaan huolissaan syntyvyydestä.

– Arvoisa pääministeri, nyt kun teidän omatkin nuoret ovat olleet tyrmistyneitä, niin kysyn nyt vielä kerran, voisitteko harkita, että unohtaisitte tämän esityksen? Lindtman kysyi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vastasi, että yksi työttömyyden ongelmakohtia on nuorisotyöttömyys, joka ei ole parantunut niin nopeasti kuin hallitus haluaisi. Sipilä pitää kiinni linjatusta täsmätoimesta.

– Pitää muistaa, että tämä toimi kohdistuu niihin nuoriin, jotka ovat olleet kolme kuukautta tai yli työttöminä ja ovat, niin kuin työministeri kertoi, siinä riskirajalla, että heidän työttömyytensä kääntyy pitkäaikaistyöttömyydeksi ja kääntyy toivottomuudeksi ja ehkä sitten on alku myöskin syrjäytymiskehitykselle. Sen takia hallitus tekee tämän ratkaisun, Sipilä sanoi.